أغنية " معلش" لتامر حسني تتخطى 5 مليون مشاهدة

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أحمد جودة - القاهرة - حققت أغنية "معلش" للفنان تامر حسني 5 مليون مشاهدة على اليوتيوب، بعد 4 أيام من طرح الدويتو، الذي شاركه فيه الغناء مطرب الراب زاب ثروت.

ويواصل الفنان تامر حسني حصد نجاح فيديو كليب أغنيته الجديدة “معلش”، التي طرحها مؤخرًا مع مطرب الراب زاب ثروت.



تفاصيل أغنية "معلش"

أغنية "معلش" من كلمات وألحان تامر حسني، وتوزيع مُعاذ، وماستر علي فتح الله ومهندس صوت جلال فهمي.

ووجه تامر حسني رسالة أسفل الفيديو على “يوتيوب” قائلًا: "ناس كتير مننا من كتر اللي جواها مبتعرفش تتكلم مع حد ويمكن لو اتكلمت وفتحت قلبها للي بتثق فيه دلوقتي ممكن يذلك أو يعايرك بكل الوجع اللي حكيتهوله أو يجاملك عشان ما يجرحكش لإنه بيحبك بجد بس احيانا هتبقى عايز تعرف الحقيقه من غير مجامله ولا عواقب سلبيه بعد كده من حد يسمعك ميقاطعكش مهما اتكلمت سنين هيسمعك مش هيجاملك مش هيقلب عليك،، الحد ده انا عبرت عنه في الكليب واكيد كل حد فينا ليه الشخص اللي بتكتمل فيه الصفات دي. ياترى اللي هيسمع الاغنيه مين هييجي في باله ؟".

كلمات أغنية " معلش"



"ولا عمرك اشتكيتي رغيي ولا مني بتصدعي 2x شكرًا تعبتك معايا تصبحي على خير يا مرايا معلش.. محدش فينا بيتعلم ببلاش أتجرح وأتعلم ولا أبقى ساذج وسط الناس ما بلاش تستنى أي حاجة من أي حد صاحبك بجد ميسيبكش لو الوقت شد ولا أقولك كويس أنه سابك أعرف قيمة غيابك العيار اللي ميقتلش يقويك ده إحنا في وسط غابة يمكن عشان غلابة آه معلش.. طولت عليكي في الكلام شوية تقلت عليكي عشان عارف انتي اللي باقية ليا دنيا وضاقت عليا مفضلش ليا غير الأغاني والمراية ديا والمراية ديا افضفض ليها وتسمعني تسمعني مفيش مكان في الكون يساعني يساعني كان نفسي أقول اللي جوايا وأقول لمين ده كله باعني كله باعني".