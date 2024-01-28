نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرح الإعلان الترويجي الرسمي لفيلم Monkey Man في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرح الإعلان الترويجي الرسمي لفيلم Monkey Man أحدث الأعمال الدرامية للمخرج الكبير جوردان بيل.

ونقلت ديلي ميل الإعلان الترويجي الرسمي للفيلم، الذي يشهد عودة الفنان الشاب ديف باتل من جديد لأدوار البطولة.

ديف بتل

وقريبًا يجتمع الفنان الشاب "ديف بتل" مع النجمة الحاصلة على الأوسكار "أوليفيا كولمان" في بطولة مشروع سينمائي جديد، ستدور أحداثه في اطار رومانسي نفسي معقد.

ووفق موقع "ديد لاين"، هذا الفيلم الجديد سيطرح بعنوان Wicker، ومن المقرر إنطلاق حملة التوزيع والترويج له في مختلف سينمات العالم، مع بداية شهر نوفمبر المقبل.

الفيلم ستكون قصته مقتبسة من رواية قصيرة طرحت بعنوان The Wicker Husband للمؤلفة "أورسولا ويلز جونز"، وسيخرجه ايلنور ويلسون واليكس هيوستن فيسكر.

أعمال مقتبسة قادمة

وكان قد بدأ النجم البريطاني الكبير كينيث براناه تصوير مشاهد فيلمه الجديد الذي يطرح ضمن سلسلة أعمال يصورها براناه تقتبس من روايات للمؤلفة الشهيرة أجاثا كريستي.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات من موقع تصوير مشاهد الفيلم الجديد، الذي يجرى تصويره حاليًا في مدينة البندقية.

A Haunting in Venice

والفيلم الجديد الذي يقوم بتصويره حاليًا كينيث براناه، هو فيلم من المقرر أن يطرح بعنوان A Haunting in Venice.

والفيلم سيكون الثالث الذي يطرح ضمن مجموعة أفلام، صورها كينيث تقتبس أحداثها من روايات أجاثا كريستي، الأول منها طرح في عام 2017 بمشاركة النجم جوني ديب في البطولة، وكان بعنوان Murder On the Orient Express.

الفيلم الثاني، طرح بعنوان Death On The Nile وكان بمشاركة جال جادوت في دور البطولة، وهي بالكامل أعمال مقتبسة من روايات لكريستي.