نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرح الإعلان الترويجي للفيلم الجديد لجون سينا وزاك ايفرون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرح الإعلان الترويجي الرسمي للفيلم الجديد للنجم زاك ايفرون، والذي يشاركه في بطولته النجم جون سينا.

Ricky Stanicky

ونقلت ديلي ميل، الإعلان الترويجي للفيلم الجديد الذي يطرح بعنوان Ricky Stanicky، مع مشاركة آندرو سانتينو في دور البطولة.

يأتي ذلك بعد أن شوق النجم الكبير جون سينا محبيه، بعودة مرتقبة لعالم المصارعة wwe، في محاولة للعودة لمجال المصارعة قبل بلوغه سن الـ 50 عامًا.

ووفق ديد لاين، تحدث سينا عن عودته لعالم المصارعة تكريما لمسيرته، بعد امتهانه للعمل السينمائي بهوليوود وتحقيقه لمسيرة فنية ناجحة حتى الآن.

بريانكا شوبرا

وتستعد النجمة الهندية بريانكا شوبرا لمشروع سينمائي جديد سيكون من إنتاج شركة أمازون ستوديوز، وسيجمع في بطولته نجوم كبار.

ووفق ما ذكرته صحيفة ديلي ميل، هذا المشروع السينمائي الجديد، سيشهد تعاون بين بريانكا شوبرا وجون سينا وإدريس البا في أدوار البطولة.

ومن المقرر أن يطرح الفيلم بعنوان Heads Of State، ومن المقرر أن تدور أحداثه حول أزمة تتعرض لها طائرة الرئيس الأمريكي.

Luther: The Fallen Sun

وهذا الفيلم الجديد، يأتي بعد احتفال إدريس إلبا بطرح فيلمه الجديد Luther: The Fallen Sun، المستوحى من عمل تليفزيوني يحمل العنوان نفسه.

والفيلم الجديد لإدريس إلبا تعرض لهجوم من النقاد، وهو الفيلم المقتبس من قصة مسلسله الناجح Luther والذي طرح بالعنوان نفسه.

وتقول صحيفة ديلي ميل، أن الفيلم الجديد، كان مشروع مخفق بكل المقاييس، وما كان يجب على إدريس إلبا القيام به.

وبحسب ما نقلته ديلي ميل، من انتقادات طالت الفيلم الجديد لإدريس إلبا، فإن الفيلم لم يرتقى لمستوى المواسم التي طرحت من العمل التليفزيوني الأصلي.

الانتقادات وصفت أداء إدريس ألبا، وكأنه كان يحاول تقديم أداء لشخصية جيمس بوند، في اشارة للأداء الهزلي له ضمن الأحداث.