نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منى زكي تتصدر المركز الثاني في قائمة الإيرادات بـ "رحلة 404" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت النجمة منى زكي المركز الثاني في شباك الإيرادات بفيلمها الجديد "رحلة 404"، وذلك خلال 4 أيام فقط من عرضه، حيث سجل مساء أمس إيرادات بلغت مليون و142 ألف جنيه، وذلك حسب بيان الإيرادات الصادر عن الموزع محمود الدفراوي مسئول التوزيع في غرفة صناعة السينما.



يعد فيلم "رحلة 404" إضافة قوية إلى مسيرة منى زكي الناجحة، ويؤكد مرة أخرى أنها واحدة من أبرز وجوه السينما العربية، ومن المقرر طرحه بدور العرض العربية يوم 1 فبراير، وهذا يعكس النجاح الكبير الذي حققه الفيلم.

قصة فيلم "404"



والفيلم تدور أحداثه في إطار اجتماعي درامي تشويقي حول إمرأة تقرر التوبة وأثناء ذهابها لأداء مناسك الحج تتعرض لموقف يغير حياتها لتعود لماضيها المليء بالتفاصيل الغير شرعية، وهو ما يدخلها في متاهة كبيرة، وتم تصنيف العمل بسبب هذه الوقائع إلى فوق سن 18 عامًا، أو للكبار فقط.



نجوم فيلم رحلة 404



فيلم “رحلة 404” بطولة الفنانة مني زكي بالإضافة لمشاركة نخبة كبيرة من النجوم وضيوف الشرف أبرزهم محمد فراج، محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي ومحمد علاء مع حسن العدل، سما ابراهيم، شادي ألفونس، رنا رئيس، جيهان الشماشرجي وعارفة عبد الرسول، والعمل من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة ومن إنتاج محمد حفظي وشاهيناز العقاد من خلال شركاتهم فيلم كلينك ولاجونى للإنتاج السينمائي وهو إنتاج مشترك مع مجموعة Arabia Pictures Entertainment السعودية وهاى ميديا للإنتاج الفني والتوزيع.