نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لقطات من أول ظهور رسمي لبرادلي كوبر وجيجي حديد معًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ظهر الثنائي برادلي كوبر وجيجي حديد في أول ظهور رسمي لهما معا ليؤكدا ارتباطهما بعد فترة من إثارة الشائعات حول علاقتهما العاطفية.

ونقلت ديلي ميل، لقطات هي الأولى للثنائي أثناء تجوالهما في شوارع مدينة نيويورك، بعد الإعلان عن ترشيح كوبر لجائزة الأوسكار.

راعية العلاقة

وساهمت تايلور سويفت في تمهيد الطريق لعلاقة عاطفية جديدة بين ثنائي من كبار المشاهير في هوليوود، هم برادلي كوبر وعارضة الأزياء جيجي حديد.

وتقول ديلي ميل، أن المغنية الشهيرة، سمحت لبرادلي كوبر وجيجي حديد، بقضاء وقت في أحد منازلها في مدينة رود ايلاند بنيويورك، حتى تنجح العلاقة فيما بينهما، مع قضائهما لوقت أطول.

تايلور سويفت

وكان قد تأكد دخول النجمة تايلور سويفت في علاقة عاطفية جديدة مع لاعب كرة القدم ترافيس كيلس، بعد تصريحات جديدة لشقيق اللاعب أكدت الأمر.

ووفق ما جاء في تصريحات جيسون كيلس، فإن الشائعات حول ارتباط شقيقة لاعب فريق كانساس سيتي شيفز، صحيحة بنسبة 100%، وأن الأمور تسير بشكل جيد للثنائي.