نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل شخصية سوسن بدر في مسلسل "أمير العوامري" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل الفنانة سوسن بدر تصوير مشاهدها في مسلسل "أمير العوامري"، والذي من المقرر عرضه في دراما رمضان المقبل 2024، وتجسد خلاله دور والده الفنان هاني سلامة.

أبطال مسلسل “أمير العوامري”

مسلسل "أمير العوامري" بطولة هاني سلامة، سوسن بدر، مها نصار، مي سليم، وآخرون من النجوم، وهو من تأليف أحمد صبحي، ومن إخراج محمد النقلي، والعمل مكون من 30 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي.

مشاركة سوسن بدر في مسلسل “حدوتة منسية”

وفي سياق آخر، يعرض لسوسن بدر حاليًا مسلسل “حدوتة منسية” الذي تدور احداثه في إطار اجتماعي تشويقي شعبي حوّل العلاقات الاجتماعية وحالة الصراع التي تشهدها العائلات خاصة بين الأخوات، وعن طريقة تعامل الوالدة مع هذه المشاكل وكيف يؤثر كل هذا على تعامل الأشقاء سويًا، وتتصاعد الأحداث حتي يحدث صراعات بين الجميع.

أبطال مسلسل حدوتة منسية

يشارك في مسلسل "حدوتة منسية" بجانب النجمة سوسن بدر كل من عبير صبري، أحمد فهيم، محمود حجازي، هشام إسماعيل، طارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، محمد لطفي شاهين، وهبة عبد الغني ورجوي حامد، عبير منير، حسن عبد الله، مصطفى منصور، علاء قوقه، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محيي الدين.