نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجاح كبير لسينما بوليوود ضمن فعاليات مهرجان Sundance السينمائي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجحت الأعمال الدرامية الهندية الجديدة Girls Will Be Girls، و Nocturnes في حصد مجموعة جوائز مميزة ضمن مشاركتها بمهرجان صن دانس السينمائي الدولي.

ووفق إنديا توداي، الأعمال السينمائية الجديدة، نجحا في حصد مجموعة مميزة من الجوائز المرموقة من مهرجان الجوائز الكبير بدورته لعام 2024 الجاري.

Will & Harper

وضمن فعاليات المهرجان، حضر النجم الكوميدي الشهير ويل فيريل عرضًا خاصًا لفيلم وثائقي جديد يطرح عن قصة حياته، بعنوان Will & Harper.

ونقلت ديلي ميل، لقطات من العرض الخاص للفيلم، كان بحضور صديقته المنتجة هاربر ستيل، وعرض ضمن فعاليات مهرجان Sundance السينمائي الدولي.

مهرجان Sundance Film Festival

وشهد مهرجان Sundance Film Festival، احتفالًا بالعرض الخاص للفيلم الجديد A Real Pain، بحضوره صناعه في افتتاحية المهرجان.

ونقلت ديلي ميل، لقطات من العرض الخاص للفيلم الجديد، الذي حضره الممثل الشاب ماكولي كولكين، وجينفر جري، وجيسي ايزنبرج.

يأتي ذلك بعد أن عاشت هوليوود حدثًا احتفالي مميز خلال مراسم إطلاق النجمة الخاصة للنجم ماكولي كولكين في ممر الشهرة بهوليوود.

ونقلت ديلي ميل لقطات من مراسم منح كولكين نجمته الخاصة بممر الشهرة، بحضورخطيبته والنجمة القديرة كاثرين أوهارا.

وعرف كولكين بتجسيده لبطولة أفلام هوم الون، مطلع سعينيات القرن الماضي.