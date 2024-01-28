أحمد العوضي يحتل المركز الثالث في إيرادات شباك التذاكر بفيلم "الإسكندراني"

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أحمد جودة - القاهرة - تصدر الفنان أحمد العوضي المركز الثالث في شباك التذاكر في الأسبوع الثالث من عرض فيلمه "الإسكندراني"، الذي استطاع من خلاله أن يحقق نجاحًا كبيرًا ويكتسح الإيرادات، حيث حقق أمس 531.816 ألف جنيهًا، وذلك وفقًا لبيان الإيرادات الصادر عن الموزع محمود الدفراوي مسؤول التوزيع في غرفة صناعة السينما.



أبطال فيلم "الإسكندراني"



ويعود خالد يوسف للسينما بفيلم "الإسكندراني" بعد غياب، ويقدم من خلاله رواية للكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، ويشارك فى بطولته أحمد العوضي، حسين فهمى، بيومى فؤاد، صلاح عبد الله، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثى وعدد آخر من الفنانين، والفيلم إشراف عام على الإنتاج أحمدعفيفى، عبد الله أكرم تصوير سامح سليم ديكور أحمد عباس ملابس مونيا فتح الباب منتج فني صبري السماك مونتاج عمرو عاكف.

قصة فيلم “الإسكندراني”



تتلخص في شخصية الإسكندراني الذي يتعرض للعديد من الأزمات ويحتدم الخلاف بينه وبين والده وابنه وتتسارع الأحداث، ليقرر العوضي السفر إلى الخارج ويغيب لأكثر من 10 سنوات وبعدها يعود للوطن ويصبح شخصًا ناجحًا ويتزوج من "زينة" وتستمر الأحداث بتفاصيل مليئة بالأكشن، واستخدم خالد يوسف لوكيشن مدينة الإسكندرية داخل المدينة، لتظهر وكأنها أحد شوارع ومحلات المدينة الساحلية، وقام بتغيير شكلها بشكل يتماشى مع الأجواء الشتوية في المدينة.