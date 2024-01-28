نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الليلة.. أمسية "يناير بين السياسة والتاريخ" ببيت السحيمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقيم قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الاستاذ الدكتور وليد قانوش أمسية جديدة من أمسيات صالون “ذاكرة الوطن” في الساعة السادسة مساء اليوم الأحد الموافق ٢٨ يناير بمركز الابداع الفني في بيت السحيمي بشارع المعز، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

صالون يناير بين السياسة والتاريخ"



يقام صالون هذا الشهر تحت عنوان " يناير بين السياسة والتاريخ"، ويدير الحوار الكاتب الصحفي والمؤرخ محمد الشافعي، ويستضيف وزير الصحة الأسبق الدكتور عمرو حلمي ووزير القوى العاملة الأسبق كمال أبو عيطة والمحامي محمد فاضل، كما يعقب الصالون حفل جديد من الحفلات التراثية التي تقدمها فرقة النيل للآلات الشعبية.



نبذة عن صندوق التنمية الثقافية

استطاع صندوق التنمية الثقافية على مدى خمسة وعشرين عامًا منذ إنشائه 1989 أن يقوم بدور فعال ومؤثر في دعم وتنمية الحياة الثقافية في مصر، وأن يمد جسور التحاور الخلاق بين المثقفين والفنانين بعضهم البعض وبينهم وبين الجمهور العريض، كما عمل على الكشف المواهب الشابة في مختلف المحافظات ودعمها ووضعها على طريق التميز والإبداع.

فصندوق التنمية الثقافية يسير بخطى سريعة ومدروسة فى نفس الوقت نحو تحقيق مفهوم التنمية الثقافية الشاملة وفق منظومة متكاملة تهدف لدعم الفنون والثقافة والارتقاء بها ونشرها لدى مختلف فئات الشعب، وهو في سبيل ذلك أقام العديد من المكتبات العامة والمراكز الثقافية في مختلف القرى والنجوع والأحياء الشعبية وهذا من أهم الأعمال التي تضرب في عمق مفهوم التنمية الثقافية، وبلغ عدد المكتبات التى أنشأها الصندوق في أماكن لم يكن من المتصور إقامة مثل هذه المكتبات بها نحو 90 مكتبة.