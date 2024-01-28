نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل شخصية مها نصار في مسلسل "أمير العوامري" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعكف الفنانة مها نصار على تصوير مشاهدها ضمن أحداث مسلسل "أمير العوامري"، بطولة هاني سلامة، داخل ديكور شركة باستوديو مكة، والمقرر عرضه في الماراثون الدرامي الرمضاني المقبل 2024، وتجسد خلال الأحداث دور سكرتيرة في شركة الاستثمار التي يملكها الفنان هاني سلامة.



أبطال مسلسل "أمير العوامري"

مسلسله الجديد "أمير العوامري" تأليف أحمد صبحي وإخراج محمد النقلي، ويضم نخبة من نجوم الوسط الفني فيشارك هاني سلامة البطولة كلًا من خالد زكي، أحمد صفوت، محسن محي الدين، هاجر الشرنوبي، سوسن بدر، سلوى خطاب، مي سليم، ميريهان حسين، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، وتدور أحداثه في 30 حلقة.



تفاصيل مسلسل "أمير العوامري"

مسلسل "أمير العوامري" من المسلسلات التي تدور في إطار اجتماعي تشويقي بعد فترة طويله من التحضيرات للعمل ولاقتراب الشهر الكريم إنطلق اليوم إشارة البدء لتصوير العمل للحاق بالسباق الرمضاني 2024.