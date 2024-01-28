حلمي عبدالباقي: “حاجات كتيره مضايقه مصطفى كامل”

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أحمد جودة - القاهرة - حرص عدد كبير من أعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية لنقابة الموسيقيين، على إعداد وقفة داخل مقر النقابة اليوم الأحد، لمطالبة مصطفى كامل نقيب الموسيقيين بالتراجع عن قرار الاستقالة.



تصريحات حلمي عبد الباقي

وحضر عدد كبير من أعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية من نقابات الأقاليم المختلفة في المحافظات، من أبرزهم حلمي عبد الباقي، الذي تحدث عن سبب اتخاذ مصطفى كامل قرار الإستقالة، قائلًا: "حاجات كتيره مضايقة مصطفى كامل".

وأضاف:" من ضمن الأسباب هو عدم تفاعل أعضاء النقابة معه وهو نشيط للغاية ولا يستطيع أحد أن يكون مثله في خدمة أعضاء نقابة المهن الموسيقية".

وتابع:"أنا رفضت الإستقالة دي وقولتله مش هقبل أتولى مهام النقابة من بعدك ومصطفى كامل مش نقيب وبس هو صديق كفاح، وصديق عمر بالنسبة لي، وأنا مقتنع تماما أن محدش يقدر يقعد على الكرسي ده بعد الإنجازات اللي عملها.. صعب جدًا ".

مصطفى كامل يعلن استقالته من نقابة المهن الموسيقية

وفي وقت سابق، أعلن مصطفى كامل عن خبر استقالته، حيث شارك جمهوره بمنشور، عبر حسابه الشخصي بموقع فيس بوك، حيث كتب: "الحمد لله والشكر لله، ولا أريد من أحد جزاء ولا شكورًا والجزاء عند الله وحده".



سبب اتخاذ مصطفى كامل لقرار استقالته من منصب نقيب المهن الموسيقية

وأضاف:" 15 شهرًا وثلاثة أيام بالعدد قضيتها وسط زملائي بالعمل الفني والموسيقى تسلمتها مبنى مؤسف متهالك لا يليق، والحمد لله أصبح كما هو عليه معاشات 1035 للمدة الكاملة والحمد لله وصلت 1556 ولست راضيًا، علاج ومستشفيات المحاسيب والأحباب فقط".



وتابع:" الحمد لله ليس لي محاسيب ولا شلل الكل عندي سواء مناديب ومفتشين أغنى من النقابة، والحمد لله تم رصدهم وبترهم وهم عدد كبير وما زال البتر قائما حتى يومنا هذا".

وأشار: "أرصدة مالية 69 مليون جنيه والحمد لله أصبحت 176 مليونا، 15 شهرًا وثلاثة أيام قضيتهم وسط كثيرين جدًا جدًا من الأوفياء والمخلصين والمقدرين لما تم بذله من جهد وشقاء وسهر بالليل والنهار من أجل نصرة الحق والعدل وبناء القيم والمبادئ ورعاية كل من يستحق الرعاية والعناية، شكرًا من القلب لهذا الكم الكريم من هؤلاء الزملاء".