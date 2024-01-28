نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد 4 أيام من طرحه.. فيلم "ليلة العيد" يتصدر المركز الثامن في شباك التذاكر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تراجع فيلم "ليلة العيد" للنجمة يسرا في إيرادات شباك التذاكر، من المركز السادس إلى المركز الثامن حيث حقق إيرادات بلغت 79 ألف جنيه فقط، وذلك بعد ثلاثة أيام من عرضه.



أحداث فيلم “ليلة العيد”



فيلم “ليلة العيد” تدور أحداثه في إطار اجتماعي، حيث يناقش العديد من القضايا المجتمعية من بينها "زواج القاصرات" و"ختان الإناث"، وغيرها، خصوصًا فيما يتعلق بمراحل الطفولة والمراهقة، حيث تدور أحداثه في إطار ليلة واحدة.

أبطال فيلم “ليلة العيد”



فيلم “ليلة العيد” يضم نخبة من نجوم الوسط الفني فهو من بطولة كلًا من يسرا، نجلاء بدر، عبير صبري، ريهام عبدالغفور، هنادي مهنا، مايان السيد، غادة عادل،، أحمد خالد صالح، عارفة عبد الرسول، محمود حافظ، سميحة أيوب، وآخرين من تأليف أحمد عبد الله، اخراج سامح عبدالعزيز.