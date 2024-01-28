نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريهام حجاج وخالد الصاوي وسلوى خطاب يستأنفون تصوير مسلسل "صدفة "للعرض في رمضان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستأنف النجوم ريهام حجاج وخالد الصاوى وسلوى خطاب تصوير مشاهدهم في مسلسل "صدفة"، من إنتاج شركة فانتدج، والمقرر عرضه على شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في شهر رمضان المقبل 2024.

نجوم مسلسل صدفة

مسلسل "صدفة" بطولة ريهام حجاج، خالد الصاوى، سلوى خطاب، ميار الغيطى، فراس سعيد، رحاب الجمل، عصام السقا، نور إيهاب، رشدي الشامي ونخبة من النجوم، ومدير التصوير وائل درويش ومهندس الديكور رامى دراج، ومن إخراج سامح عبد العزيز، وإنتاج شركة "فانتدج" حيث انطلق التصوير في الديكور الأساسى للعمل، على أن يتم التنقل بين أماكن التصوير المختلفة الفترة المقبلة.

التعاون الرابع بين ريهام حجاج والمؤلف أيمن سلامة

ويعتبر مسلسل "صدفة" التعاون الرابع الذي يجمع بين النجمة ريهام حجاج والمؤلف أيمن سلامة، بعد النجاحات التى حققاها معًا فى مسلسل "جميلة" ومسلسل "يوتيرن" ومسلسل "لما كنا صغيرين".

و يعكف السيناريست والكاتب أيمن سلامة على الانتهاء من كتابة حلقات العمل بالتزامن مع تصوير الحلقات الأولى التى تم الانتهاء من التحضير لها،حيث انتهى من كتابة نصف الحلقات حتى الآن.



آخر أعمال ريهام حجاج



يذكر أن النجمة ريهام حجاج، حققت نجاحًا كبيرًا من خلال مسلسل "جميلة" العام الماضي، وشارك فيه عدد كبير من النجوم منهم عبير صبري، أحمد وفيق، هاني عادل، يسرا اللوزي، سوسن بدر، سامح الصريطي، وصبري عبدالمنعم، وكان من تأليف وإخراج الثنائى أيمن سلامة وسامح عبدالعزيز.

