فيلم "شماريخ" يتراجع للمركز السادس في شباك التذاكر

القاهرة - محمد ابراهيم - تراجعت إيرادات فيلم “شماريخ”، خلال شباك تذاكر السينما أمس السبت، حيث بلغت إيراداته 87 ألف و227 جنيهًا، وتصدر المركز السادس في قائمة الإيرادات اليومية، حيث سبقه أفلام الحريفة، رحلة 404، أبو نسب، الإسكندراني، مقسوم، ليأتي إجمالي الإيرادات على مدار أكثر من 7 أسابيع عرض بالسينما، نحو 27 مليون جنيه.



أبطال فيلم شماريخ

وضم الفيلم مجموعة من النجوم أبرزهم آسر ياسين، وأمينة خليل، وخالد الصاوي، وسامي مغاوري، وآدم الشرقاوي، والعمل من تأليف وإخراج عمرو سلامة، وكان الفيلم بمثابة آخر ظهور سينمائي للفنان مصطفى درويش الذي توفى بشكل مفاجئ قبل استكمال تصوير مشاهده.



قصة شماريخ

ودارت أحداث الفيلم في إطار يجمع بين الأكشن والرومانسية، حيث يصطدم شاب يسعى جاهدًا لأن يجعل والده يعترف به باعتباره ابنًا شرعيا له، وفي مقابل ذلك يضطر للتعاون معه في أعمال مخالفة للقانون، وتحدث أزمة كبيرة عندما يقف الحب حائلا بينه وبين رغبة والده الأخيرة.

مشاركة آسر ياسين في الساعة 5 رمضان 2024

يشارك الفنان آسر ياسين في بطولة مسلسل "الساعة 5" مكون من 15 حلقة للعرض فى شهر رمضان المقبل 2024، وتدور أحداثه فى اطار من الغموض والساسبنس، ومن المقرر الإعلان عن تفاصيل العمل خلال الأيام المقبلة تمهيدًا لبدء التصوير حسب الموعد الذى حدده القائمون على المسلسل.

آسر ياسين يستأنف تصوير فيلم" فرقة موت"

وعلى صعيد آخر، يواصل آسر ياسين تصوير مشاهده في فيلم "فرقة الموت" الذى يجمعه بالنجم أحمد عز ويشارك في البطولة منة شلبى، محمود حميدة، بيومى فؤاد، عصام عمر، خالد كمال، رشدى الشامى، جيهان الشماشرجى وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف صلاح الجهينى وإخراج أحمد علاء الديب، وتدور الأحداث في إطار أكشن مثير.



آخر أعمال آسر ياسين



والجدير بالذكر أن آخر أعمال آسر ياسين مسلسل "الكتيبة 101"، والذي حاز على إعجاب الجمهور، وضم العمل مجموعة من النجوم أبرزهم عمرو يوسف، خالد الصاوي، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، لبلبة، وميرنا نور الدين، رشا مهدى، محمود عبد المغنى، أحمد عبد العزيز، وليد فواز، نور النبوى، محمود ياسين جونيور، بهاء ثروت، عمر زهران، وعدد من ضيوف الشرف، وتأليف أياد صالح وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى