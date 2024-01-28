عمر محمد رياض يكشف كواليس تصوير مسلسل "قلع الحجر" (خاص)

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان عمر محمد رياض عن كواليس عمل مسلسل "قلع الحجر"، الذي من المقرر عرضه في دراما رمضان المقبل 2024.



وقال عمر محمد رياض في تصريح لـ "دوت الخليج الفني "ان كواليس عمل مسلسل قلع الحجر كانت رائعة بالنسبة له، مُضيفًا: "اشتغلت قبل كده مع فريق العمل وكنت بتعامل معاهم على الطبيعه وده فرق معايا كتير".



وأكد عمر محمد رياض على أن المؤلف أحمد وجدي أفاده جدًا في الدور الذي يقدمه خلال الأحداث، وكان حريصًا على أن يجعله يتقن اللهجة الصعيدية بشكل جيد، مُتمنيًا أن تنال شخصيته في العمل على إعجاب الجمهور فور عرضه.

أحداث مسلسل قلع الحجر



مسلسل "قلع الحجر" تدور أحداثه في منطقتي النوبة وقمولة في صعيد مصر ويتناول حقوق المرأة، وأحداثه مستوحاة من قصص حقيقية حدثت بالفعل في هذه المناطق، من تأليف أحمد وفدي وهو أحد مواطني مدينة قمولة، ويعد هذا العمل أولى تجاربه.

أبطال مسلسل قلع الحجر

مسلسل "قلع الحجر" يضم نخبة من نجوم الوسط الفني فهو من بطولة محمد رياض، رياض الخولي وسهر الصايغ ورانيا فريد شوقي ومفيد عاشور، عمر رياض، ومدحت تيخة ومحمود الجابري وسميرة عبد العزيز وبهاء ثروت وسميرة صدقي وأحمد الشافعي ومروة عبد المنعم ولقاء سويدان وأيمن الشيوي وآية عبد الرحمن الأبنودي وسماح السعيد وياسمين على وحسن العدل وحنين وعبد الخالق أحمد والوجه الجديد كريم زين.

فيلم حجر إيجابي

وكانت آخر أعمال عمر رياض، مشاركته في فيلم "حجر إيجابي" والذي دارت أحداثه عن كواليس المجتمع المصري خلال فترة الحجر الصحي، ووثق فيها معاناة الحبس في المنزل وقت تفشي فيروس كورونا في العالم عام 2020 وظهر خلال الأحداث 3 طبقات مختلفة من المجتمع وتأثر كل طبقة بالفيروس، ونجح المؤلف في نقل حالة التوتر التي عاشها المصريون في تلك الفترة بسبب مرض مجهول، ويجسد عمر شخصية منظم حفلات، بينما يقدم الفنان محمد رياض دور طبيب باطنة.

الجدير بالذكر أن فيلم "حجر إيجابي" يضم عدد من النجوم أبرزهم الفنان محمد رياض، عصام شاهين"، وعدد من الوجوه الشابه أبرزهم " عمر محمد رياض، حمزة النجار، مصطفى أشرف، آدم خالد، شريف مجدي، عليا يس"، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف وإنتاج: عمر محمد رياض، مدير التصوير: خالد خان، موسيقى تصويرية: محمود الشريف، إخراج "علي الشربيني".