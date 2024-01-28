تعرف على إصدارات المستشار الدبلوماسي سامح المشد في معرض الكتاب

القاهرة - محمد ابراهيم - يشارك المستشار الدبلوماسي سامح المشد، بعدة إصدارات بمعرض الكتاب الدولي في دورته الـ55، ومن أبرز إصدارته:" صاحب الجلالة محمد حسنين هيكل، الزعيمان وقصة أذربيجان،العلاقات الدبلوماسية بين مصر وأذربيجان، موسوعة البيان موسوعة الفتاوى،الموساد وأسرار اغتيال المشد".

إصدار كتاب الزعيمان وقصة أذربيجان

يذكر أن المستشار الدبلوماسي سامح المشد، أصدر مؤخرًا كتاب بعنوان "الزعيمان وقصة أذربيجان "وتحدث الكتاب عن الزعيم الأول حيدر علييف، الذي قاد البلاد من التفكك والتشرذم، إلى الوحدة والاستقرار والتقدم والازدهار، حسب المؤلفين.



ثم يأتي من بعده الزعيم الابن إلهام علييف، ليستكمل مسيرة والده الزعيم الأب، الذي ساهم في صناعة دولة لفتت أنظار العالم كقوة اقتصادية وسياسية ودبلوماسية وعسكرية، ذات تقدم وازدهار.

معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

ويأتي معرض الكتاب بمشاركة 1200 ناشر، من قارات العالم، بزيادة 153 ناشرًا عن الدورة الماضية، ويبلغ عدد الدول المشاركة 70 دولة من جنسيات مختلفة، الأمر الذى يثرى ويؤكد فكرة شعار المعرض (نصنع المعرفة... نصون الكلمة).

الموساد وأسرار اغتيال المشد

وكانت اللجنة العليا للمعرض هذا العام قد قررت اختيار اسم عالم المصريات الدكتور سليم حسن شخصية الدورة الـ 55، لما له من دور كبير في ترسيخ الهُويَة المصرية؛ من خلال تناوله تاريخ مصر وحضارتها من عصور ما قبل التاريخ، مرورًا بالدولة القديمة والوسطى والرعامسة والعهد الفارسى، وانتهاء بأواخر العصر البطلمي.