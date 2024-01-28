أحمد السقا حديث السوشيال ميديا ويتصدر الترند بعد انطلاق "جولة أخيرة"

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر النجم أحمد السقا ترندات مواقع التواصل الاجتماعى وأصبح حديث السوشيال ميديا مع بدء عرض الحلقات الثلاث الأولى من مسلسله الجديد "جولة أخيرة" الذى انطلق عرضه على prime video، اذ حظى العمل بمشاهدة وتفاعل كبير من الجمهور على أحداثه وكذلك اشادتهم بالمجهود والآداء الكبير الذى يقدمه السقا خلال الحلقات.

ردود فعل الجمهور بعد عرض الحلقات الأولى من مسلسل جولة أخيرة

وجاءت ردود الأفعال حول المسلسل والشخصية التي يقدمها أحمد السقا خلال جولة أخيرة مميزة للغاية إذ أشاد الجمهور بتركيز السقا الشديد في الشخصية وتقلباتها وتحضيراته الجيدة، وظهور استعداده الجيد بالتمرين على الـ fights، مع قدرته على مشاهده كـ fighter وكدكتور مع وجود مشاعر إنسانية مضطربة لشخصية مزدوجة ذات تركيبة خاصة.

نجوم مسلسل جولة أخيرة

مسلسل "جولة أخيرة" بطولة أحمد السقا ويشارك في بطولته أشرف عبدالباقي، أسماء أبو اليزيد، رشدى الشامى، على صبحى، صفاء الطوخى، حنان سليمان، سحر رامى، الطفلة ملك فهمى، وضيفا الشرف أحمد فهمى وحنان مطاوع، وتأليف أحمد ندا ومحمد الشخيبي وإخراج مريم أحمدي.

أحداث مسلسل جولة أخيرة

تدور أحداث "جولة أخيرة" في إطار تشويقي اجتماعي، حول الدكتور يحيى (أحمد السقا) الذي تمر حياته بالعديد من الأزمات، خاصة بعد ابتعاده عن ممارسة رياضة الفنون القتالية، كما يعيش حياة روتينية، وهو منفصل عن زوجته، وفجأة يظهر مدربه القديم الملقب بـ تامبي (أشرف عبد الباقى)، والذي يحاول إعادته لممارسة رياضة الفنون القتالية.

أحمد السقا يفتتح سوق جديد بمنصة أمازون

ويفتح أحمد السقا سوقًا جديدًا للأعمال الفنية المصرية والعربية خلال نافذة عرض عالمية مثل أمازون لم تكن موجودة فى السوق المصرى والعربى خلال السنوات الماضية، ومع عرض مسلسل "جولة أخيرة "على المنصة سيكون هناك مجالًا لعرض أعمال لنجوم مصريين وعرب خلال الفترة المقبلة.

أحمد السقا يشارك في رمضان 2024

يشار إلى أن أحمد السقا يخوص دراما رمضان المقبل 2024 بمسلسل "العتاولة" ويشارك معه في البطولة طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، مى كساب، نهى عابدين، هدى الاتربي، حنان يوسف، مؤمن نور، مريم الجندي، أحمد كشك، سامي مغاوري، وعدد كبير من الفنانين، إخراج أحمد خالد موسى، وتأليف هشام هلال.