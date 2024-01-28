شيكو يبدأ تصوير أحدث أعماله الدرامية "خالد نور وولده نور خالد"

القاهرة - محمد ابراهيم - بدأ الفنان شيكو تصوير أحدث أعماله الدرامية الجديدة، والتي تحمل اسم خالد نور وولده نور خالد، ومن المقرر عرضه في سباق دراما رمضان 2024، ويعتقد خلال الأحداث أن كريم محمود عبد العزيز والده، وذلك في إطار كوميدي.

أبطال خالد نور وولده نور خالد



مسلسل خالد نور وولده نور خالد، بطولة شيكو، كريم محمود عبدالعزيز، دنيا ماهر، آية سماحة، إلى جانب العديد من ضيوف الشرف وهو من إخراج محمد أمين، في أول تجربة إخراجية له في الدراما.

آخر أعمال شيكو السينمائية



يذكر أن آخر أعمال الفنان شيكو فيلم ابن الحاج أحمد، تأليف محمد وأحمد محي ومن إخراج معتز التوني، وشارك فيه سيد رجب، صبري فواز، رحمة أحمد، مصطفى غريب، محمد لطفي، عايدة رياض، وإسماعيل فرغلي، فيما ظهر هشام ماجد ومحمد عبدالرحمن ضيفي شرف.

آخر أعمال شيكو الدرامية

وكانت آخر أعمال الفنان شيكو، الدرامية مشاركته في مسلسل اللعبة 4، وشاركه بطولته هشام ماجد، وضم العمل أحمد فتحي، محمد ثروت، مي كساب، ميرنا جميل، سامي مغاوري، عارفة عبدالرسول، أوتاكا، محمد عمرو الليثي، محمد الصاوي، ومحمد التاجي، والمسلسل من سيناريو وحوار أحمد سعد والي وإبراهيم صابر ومحمد صلاح خطاب، إشراف على الكتابة فادي أبو السعود، من إنتاج أمير شوقي، وإخراج معتز التوني، ومن المفترض أن يبدأ التحضير للجزء الخامس من اللعبة بعد موسم رمضان 2024.