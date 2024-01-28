أسامة هيكل: كتاب “الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.. إضاءات في مسيرة رجل الإنسانية” روشتة نجاح لأي دولة تريد أن تحذو حذو الأمارات

القاهرة - محمد ابراهيم - قال وزير الإعلام السابق أسامة هيكل، خلال حفل توقيع كتاب “الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.. إضاءات في مسيرة رجل الإنسانية” أن أهتمام الشيخ “بن زايد” ببناء الإنسان بداية من التعليم، أنعكس بشكل كبير على المجتمع الأماراتي، مشيرًا ألى أنه له نظرة شاملة كاملة، مروروا بالرؤية المجتمعية، والتربية الأخلاقية وكيفية مواجهة الأفكار المتطرفة، وقياس الرضا الشعبي، مؤكدا أنه لمس بنفسه أثناء زيارة الإمارات حب المواطنين للشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وأضاف “هيكل”، إلى أن الكتاب لا يمثل سيرة فقط، وإنما روشتة نجاح لأي دولة تريد أن تحذو حذو دولة الإمارات، حيثت اهتم ببناء الجانب الاقتصادي، ولم يعتمد على النفط فقط، ولكنه فكر بعد النفط والتنمية المستدامة والعمل على تنويع الاقتصاد بشكل طبيعي جدا، ومن هنا بدأ جذب الاستثمار في كل الجوانب، لأنه استغل التطور التكنولوجي للمواطنين والمستثمرين، وهذا ما جعل الإمارات تشهد تنوعا كبيرا في الجنسيات والديانات.

وشهد أمس السبت27 يناير، حفل توقيع كتاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل بهيان، إضاءات في مسيرة رجل الإنسانية، ومؤلف الكتاب جمال سند السويدي، للمشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، في قصر محمد علي بالمنيل.

وشارك في الجلسة كلا من وزير الإعلام المصري الأسبق أسامة هيكل، ود. علي بن تميم رئيس مجلس أبو ظبي للغة العربية، وقدمت الحفلة الإعلامية منى الشاذلي.

وأعلن مركز أبو ظبي للغة العربية، بأن مصر ستكون ضيفة شرف لمعرض أبو ظبي للكتاب، وسيكون الأديب المصري نجيب محفوظ شخصية العام.

وقال الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبو ظبي للغة العربية، إننا متواجدون في مكان ملهم قصر الأمير محمد الذي بني 1901 بطريقة تمزج بين الحضارات.