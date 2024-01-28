المهن الموسيقية: احنا مقصرناش في حق الموسيقار حلمي بكر

القاهرة - محمد ابراهيم - أكد أعضاء مجلس المهن الموسيقية، على عدم تقصيرهم في حق الموسيقار الكبير حلمي بكر، في ظروفه الصحية التي يمر بيها، لافتين أن الفنان مصطفى كامل منحه رئاسة النقابة الشرفية، وجلس على كرسي النقيب قبل النقيب ذاته.

واضاف حماده ابو اليزيد، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم داخل مقر نقابة المهن الموسيقيية، لإعلان أعضاء المجلس رفضهم استقالة مصطفى كامل، على أنه من الصعب أن يعلن المجلس كل المساعدات التي يقدمها للموسيقيين والفنانين، وهذا سبب من الاسباب التي دفعت “كامل”، لقرار تقديم استقالته.

مصطفى كامل يعلن استقالته من نقابة المهن الموسيقية

وفي وقت سابق، أعلن مصطفى كامل عن خبر استقالته، حيث شارك جمهوره بمنشور، عبر حسابه الشخصي بموقع فيس بوك، حيث كتب: "الحمد لله والشكر لله، ولا أريد من أحد جزاء ولا شكورًا والجزاء عند الله وحده".



سبب اتخاذ مصطفى كامل لقرار استقالته من منصب نقيب المهن الموسيقية

وأضاف:" 15 شهرًا وثلاثة أيام بالعدد قضيتها وسط زملائي بالعمل الفني والموسيقى تسلمتها مبنى مؤسف متهالك لا يليق، والحمد لله أصبح كما هو عليه معاشات 1035 للمدة الكاملة والحمد لله وصلت 1556 ولست راضيًا، علاج ومستشفيات المحاسيب والأحباب فقط".



وتابع:" الحمد لله ليس لي محاسيب ولا شلل الكل عندي سواء مناديب ومفتشين أغنى من النقابة، والحمد لله تم رصدهم وبترهم وهم عدد كبير وما زال البتر قائما حتى يومنا هذا".

وأشار: "أرصدة مالية 69 مليون جنيه والحمد لله أصبحت 176 مليونا، 15 شهرًا وثلاثة أيام قضيتهم وسط كثيرين جدًا جدًا من الأوفياء والمخلصين والمقدرين لما تم بذله من جهد وشقاء وسهر بالليل والنهار من أجل نصرة الحق والعدل وبناء القيم والمبادئ ورعاية كل من يستحق الرعاية والعناية، شكرًا من القلب لهذا الكم الكريم من هؤلاء الزملاء".