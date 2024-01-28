المهن الموسيقية: "هنروح لـ مصطفى كامل البيت عشان يرجع في قرار استقالته"

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن أعضاء مجلس نقابة المهن الموسيقية، نيتهم في الذهاب إلى الفنان مصطفى كامل، ومحاولة اقناعه في الرجوع عن قراره بتقديم استقالته واسناد المهام إلى وكيل أول النقابة الفنان حلمي عبدالباقي، وأضافو أن هناك بعض الأسباب التي لم يكشفها “كامل”، حتى الآن.

وأكد جميع الحاضرين على أن إدارة النقابة في الوقت الراهن لم يصلح لحمل حقيبتها إلا فنان بعقلية مثل عقليه الفنان مصطفى كامل، والذي قام بتطوير النقابة في وقت قصير وله انجازات منذ أن تولى منصب النقيب.

مصطفى كامل يعلن استقالته من نقابة المهن الموسيقية

وفي وقت سابق، أعلن مصطفى كامل عن خبر استقالته، حيث شارك جمهوره بمنشور، عبر حسابه الشخصي بموقع فيس بوك، حيث كتب: "الحمد لله والشكر لله، ولا أريد من أحد جزاء ولا شكورًا والجزاء عند الله وحده".



سبب اتخاذ مصطفى كامل لقرار استقالته من منصب نقيب المهن الموسيقية

وأضاف:" 15 شهرًا وثلاثة أيام بالعدد قضيتها وسط زملائي بالعمل الفني والموسيقى تسلمتها مبنى مؤسف متهالك لا يليق، والحمد لله أصبح كما هو عليه معاشات 1035 للمدة الكاملة والحمد لله وصلت 1556 ولست راضيًا، علاج ومستشفيات المحاسيب والأحباب فقط".



وتابع:" الحمد لله ليس لي محاسيب ولا شلل الكل عندي سواء مناديب ومفتشين أغنى من النقابة، والحمد لله تم رصدهم وبترهم وهم عدد كبير وما زال البتر قائما حتى يومنا هذا".

وأشار: "أرصدة مالية 69 مليون جنيه والحمد لله أصبحت 176 مليونا، 15 شهرًا وثلاثة أيام قضيتهم وسط كثيرين جدًا جدًا من الأوفياء والمخلصين والمقدرين لما تم بذله من جهد وشقاء وسهر بالليل والنهار من أجل نصرة الحق والعدل وبناء القيم والمبادئ ورعاية كل من يستحق الرعاية والعناية، شكرًا من القلب لهذا الكم الكريم من هؤلاء الزملاء".