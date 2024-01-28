نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "كلنا بنحبك" و"نقيب الغلابة" هتافات داخل نقابة الموسيقيين تطالب بعودة مصطفى كامل عن قرار استقالته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

عقد منذ قليل اجتماع لمجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية ووقفة تضامنية بحضور عدد من أعضاء الجمعية العمومية، للمطالبة برجوع نقيب الموسيقيين مصطفى كامل بالتراجع عن قرار الاستقالة الذي ألمح به مؤخرًا.

وحضر الوقفة عدد من أعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية من نقابات الأقاليم المختلفة في المحافظات، وظلوا يهتفون: " نقيب الغلابة واحد بس ومش هيمشى، لا للقرار، تراجع عن القرار".

ووضعت شاشة كبيرة فى مدخل نقابة الموسيقيين لعرض صور مصطفى كامل بكلمات " يا صقر أولادك فى انتظارك، وكمل مشوارك" خلال الوقفة التى نظمها أعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية لنقابة الموسيقيين، للمطالبة مصطفى كامل نقيب الموسيقيين بالتراجع عن قرار الاستقالة التي ألمح بها منذ أيام.

وقال خلال الاجتماع الفنان حلمي عبد الباقي وكيل أول النقابة وعضو مجلس إدارة الموسيقيين: أوجه الشكر لجميع أعضاء الجمعية العمومية الذي جاءوا من معطم محافظات مصر للمطالبة برجوع مصطفى كامل إلى منصبه، وكلنا كأعضاء مجلس نرفض استقالته، حيث هناك عدد من أعداء النجاح يحاربونه، لأنه حقق إنجازات كبيرة في فترة قصيرة لم يحققها غيره، وهو النقيب الوحيد الذي حصل على المنصب بالتزكية.

وأضاف مصطفى كامل فوضني بديلا منه كنقيب مهن موسيقية ولكن أرفض ذلك وان شاء الله يرجع لمنصبه من جديد ويستمر في تحقيق الانجازات، وكلنا معاه وفي ضهره.

وأشار كلنا كأعضاء مجلس إدارة المهن الموسيقية سوف نتوجه إلى منزل نقيب الموسيقيين مصطفى كامل ونتناقش معه وماذا يريد تنفيذه، وكلنا ايد واحدة في النهاية



وقال حلمي كل مصر تعرف إنجازات مصطفى كامل وكانت صدمة بالنسبة لنا التلويح باستقالة مصطفى كامل.