قريبًا.. محمد الشرنوبي يستعد لطرح أغنية “ما كفاية”

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد النجم محمد الشرنوبي لطرح أحدث أعماله الغنائية، بعنوان “ما كفاية”، عبر تطبيق الفيديوهات الشهير يوتيوب وجميع المنصات الغنائية.





محمد الشرنوبي يروج لـ أغنية ما كفاية



وشارك الشرنوبي برومو الأغنية عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلق عليه قائلًا: “أغنية ما كفاية قريبًا".





مشاركة محمد الشرنوبي في حفل "ليلة صلاح الشرنوبي"

وفي سياق آخر، شارك الفنان محمد الشرنوبي في حفل "ليلة صلاح الشرنوبي"، وأشعله بغناءه أغنية "أجمل العالم" وهي أغنية الفنان كاظم الساهر وكلمات المستشار تركي ال الشيخ وألحان صلاح الشرنوبي وتفاعل معه الجمهور بشكل كبير.





شرنوبي في رسالة شكر لعمه

وتوجه محمد الشرنوبي بالشكر لعمه الملحن الكبير صلاح الشرنوبي، كما توجه بالشكر للمستشار تركي ال الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، معربا عن سعادته بحفلة "ليلة صلاح الشرنوبي".

آخر أعمال شرنوبي



يذكر أن الفنان محمد الشرنوبي قد طرح مع بداية العام الجديد، أغنية جديدة تحمل عنوان "كان نفسي" على موقع يوتيوب، والمنصاتالرقمية، ومحطات الراديو، من كلمات مصطفى ناصر، وألحان محمد الشرنوبي، وتوزيع موسيقى ماهر الملاخ، وأعلن من خلالها تعاونه الأولمع شركة "جاما ميوزيك "، للمنتج محمد جابر، وأشار فى تعليق إلى أن هذا التعاون سيشمل العديد من المفاجآت، والاعمال الفنية المتميزة.





كلمات أغنية "كان نفسي"

كان نفسي أقول إنه استحاله افضل كدة

كان نفسي مابقاش حالتي حالة بالشكل ده

كان نفسي اشوفني اكونث عارفني

والسنين طول السنين جايبة جديد

كان نفسي لما أعيش ماكنش عشت والسلام

كان نفسي أفهم قبل ما أبقى كبرت ع العلام

كان نفسي لما أقول كلام ماتوهش فـ الكلام

كان نفسي لما أحكي عني اخش فـ المفيد

كان نفسي أكابر

كان نفسي أعافر

كان نفسي لما تيجي فرصة أبقى قادر

كان نفسي الاقي

نفس اتفاقي

واما اللي فات يضيع ابص ع اللي باقي

كان نفسي الاقي مكان فـ الحياة

متشال لي فيه حد برتاح معاه

يفضل معايا فـ طريق ابتداه

كان نفسي مابقاش وحيد

كان نفسي مرة يجي لقلبي نوم

يخلف ظنوني

كان نفسي حاجة واحدة ماتبكيش عيوني