نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدرها التريند.. أخر تطورات الحالة الصحية للإعلامية سهير جودة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت الإعلامية الشهيرة سهير جودة محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية وذلك بعدما أطالتها أزمة صحية مؤخرًا، الأمر الذي أثار تعاطف عدد من المتابعين، بعد معاناتها من مشاكل في المعدة والقولون، الأمر الذي اضطرها إلى الغياب عن إطلالتها مجددًا عبر برنامجها المُذاع على إحدى القنوات الفضائية، والتي تشاركها في تقديمه الإعلامية مفيدة شيحة والتي كشفت مفأجاة بشان عودتها وأخر تطورات الحالة الصحية للإعلامية سهير جودة.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية أخر تطورات الحالة الصحية للإعلامية سهير جودة..



أخر تطورات الحالة الصحية للإعلامية سهير جودة

كشفت الإعلامية مفيدة شيحة عن الحالة الصحية لصديقتها سهير جودة، قائلة: «حبيت اطمنكم على الحالة الصحية لزميلتي وصديقتي سهير جودة، الحمد لله هي بخير وبتتعافي تدريجيًا من الوعكة الصحية، فهي كان عندها مشاكل في المعدة والقولون بسبب الضغط، علشان كده خدت راحة أسبوع، وبأذن الله قريب تكون معانا ونشوفها في أقرب وقت، وكل الناس اللي بتحبها وبيسالوا عليها، هنطمكم على حالتها كل يوم لحد ما تكون قادرة أنها تتواصل معنا وتطمنا على حالتها بنفسها».

مشوار سهير جودة المهني

بدأت سهير جودة عملها في بداية التسعينيات كصحفية في جريدة روز اليوسف، اليوم السابع وصحف عربية أخرى، تلقت عرضا من شبكة راديو وتلفزيون العرب حيث شاركت الإعلامية هالة سرحان في تقديم برنامج ياهلا بعدها قدمت برنامجا على قناة art الأفلام 2 وعملت قرابة العشرة سنوات حتى نهاية العام 2013،انتقلت عام 2014 لتقدم برامجا على قناة القاهرة والناس، شاركت في إعداد الكثير من البرامج على الشاشات المصرية وعملت رئيسة تحرير برنامجي الستات ما يعرفوش يكدبوا والبيت بيتك، عضو في المركز المصري لحقوق المرأة في سبتمبر 2021 أنهت تعاقدها مع قناة سي بي سي المصرية بعد عشرة سنوات من تقديم برنامج الستات ميعرفوش يكدبوا وانتقلت في يناير 2022 إلى قناة النهار المصرية مع زميلتها مفيدة شيحة لتقديم برنامج بعنوان الستات في يوليو 2022.



مرض سهير جودة

وتعاني الإعلامية سهير جودة، من مشاكل في المعدة والقولون نتيجة الضغوطات التي عانت منها، مما جعلها تختفي عن متابعيها وأدت إلى غيابها عن برنامج «الستات»،ايضا توجه الإعلامية بالشكر لجميع أصدقاءها ومحبيها، بعد حرصهم على السؤال عليها بشكل مستمر في أزمتها الصحية معبرة عن امتنانها ومحبتها قائلة: «الأصحاب نعمة ورزق من عند ربنا، والناس اللي بتحبك أحلى ثروة في الدنيا، حبهم ودعائهم، وفي عز الألم بكون سعيدة لما أعرف مين سأل عليا».