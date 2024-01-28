نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نور محمود يبدأ تصوير “محارب” رمضان 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ الفنان نور محمود، اليوم، تصوير أولى مشاهده، في مسلسله الجديد، محارب، ومن المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل 2024.









كشف نور محمود عن بدء تصوير مسلسه الرمضاني محارب، من خلال صورة شاركها عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام، وعلق عليها قائلًا: “بسم الله توكلنا على الله، مسلسل محارب، رمضان 2024 ان شاء الله، اللهم اسألك التوفيق والنجاح والقبول”.





فريق عمل مسلسل “محارب”





ويشارك في بطولة محارب الفنان حسن الرداد عدد من النجوم منهم ماجد المصري، كريم عفيفي، محمود البزاوي، سلوى عثمان، حجاج عبدالعظيم، ونور محمود، والمسلسل من تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكي.









أحداث مسلسل “محارب”





وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي، حول قصة شاب نشأ في حارة شعبية، ويتعرض لظلم من قبل أحد الأشخاص، ويحاول الانتقام منه، ويدخل في صراعات مع الكبار.





أحدث أعمال نور محمود





انضم الفنان نور محمود إلى فريق عمل مسلسل "تيتا زوزو" بطولة الفنانة إسعاد يونس، ومن المقرر استكمال تصويره وعرضة بعد شهررمضان المقبل



ويجسد نور خلال الأحداث دور نجل الفنانة إسعاد يونس، والمسلسل تدور أحداثه في إطار اجتماعي، ويتناول مشاكل الأبناء والأحفاد بشكل خفيف ومرح.

أبطال مسلسل "تيتا زوزو"

مسلسل "تيتا زوزو" مكون من 30 حلقة، ويشارك في بطولته مصطفى غريب، إيناس كامل، محمد كيلاني، حمزة العيلي، نور محمود،محمود البزاوي، إيمان يوسف، وعدد من الأطفال، المسلسل من تأليف محمد عبد العزيز وإخراج شيرين عادل، ومن المقرر عرضه العام المقبل على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية.



آخر أعمال نور محمود

كان آخر أعمال الفنان نور محمود حكاية "روحي فيك"، المستوحاة من كتاب "55 مشكلة حب"، وشارك نور في بطولة الحكاية إلى جانب عائشة بن أحمد، فراس سعيد، محمد كيلاني، هلا السعيد، سمر مرسى، مؤمن نور، محمد عبد العظيم، ريم رؤوف، ألفت إمام وعدد آخر منالفنانين، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف منهم، منذر ريحانة وحسام فياض، والحكاية من تأليف وسيناريو وحوار أحمد عثمان، وإخراج المخرج الأردني محمد لطفي.