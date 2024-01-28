نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بـ "لوك" مختلف.. ياسمين عبد العزيز تفاجئ جمهورها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قامت الفنانة ياسمين عبد العزيز، بنشر فيديو جديد خلال مشاركتها في حملة إعلانية لإحدى العلامات التجارية الخاصة بالذهب والألماظ، وتفاجأ الجمهور من اللوك التي ظهرت به.

نشرت ياسمين عبد العزيز، فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت بمظهر مختلف، واستايل جديد، والذي لفت انتباه الجمهور، حيث علق أحد محبيها قائلًا: "ماتقصيش شعرك تاني يا ياسمين".

"رغم طلاقنا مسابتنيش".. أحمد العوضي يعلق على زيارة ياسمين عبد العزيز له بالمستشفى



وفي وقت لاحق حرصت الفنانة ياسمين عبد العزيز على دعم الفنان أحمد العوضي، بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة، مفاجئة أثناء تصوير مسلسله الجديد “حق عرب”، وقامت بزيارته في أحد مستشفيات القاهرة.

وعلق الفنان أحمد العوضي خلال تصريحات تليفزونية له، عن سؤاله عن زيارة الفنانة ياسمين عبد العزيز له، قائلًا: “رغم إننا متطلقين لما سمعِت إن أحمد تعب في التصوير، بعتتلي قالتلي أنت كويس؟ والمفروض هروح، وهي أول واحدة قولتلها وأنا روحت المستشفى لقيت ياسمين داخلة عليا ومسابتنيش لحظة وده مش جديد عليها وحبيتها، ياسمين بنت أصول وذلك ما شدني لها من البداية، وبالتالي ليس غريبًا عليها وقفتها بجواري فى المستشفى بمجرد علمها بخبر مرضى، وحرصت ياسمين على زيارتي منذ اليوم الأول، ولم تكتف بذلك ولكن كل يوم كانت معى بصفة مستمرة".