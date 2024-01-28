بعد 4 أيام عرض.. فيلم "رحلة 404" لمنى زكى يحصد 4.5 مليون جنيه

القاهرة - محمد ابراهيم - حقق فيلم "رحلة 404" للنجمة منى زكى نجاحا كبيرا، منذ 4 أيام من طرحه في السينمات، الفيلم من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة.

إيرادات فيلم "رحلة 404"

حصد فيلم "رحلة 404" أمس الأحد مليونًا و142 ألفًا و443 جنيهًا، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم خلال 4 أيام عرض 4 ملايين و509 آلاف و516 جنيهًا.

أبطال فيلم "رحلة 404"

فيلم “رحلة 404” بطولة الفنانة مني زكي بالإضافة لمشاركة نخبة كبيرة من النجوم وضيوف الشرف أبرزهم محمد فراج، محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي ومحمد علاء مع حسن العدل، سما ابراهيم، شادي ألفونس، رنا رئيس، جيهان الشماشرجي وعارفة عبد الرسول، والعمل من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة ومن إنتاج محمد حفظي وشاهيناز العقاد من خلال شركاتهم فيلم كلينك ولاجونى للإنتاج السينمائي وهو إنتاج مشترك مع مجموعة Arabia Pictures Entertainment السعودية وهاى ميديا للإنتاج الفني والتوزيع.

نجاح مني زكي في فيلم "رحلة 404"

يعد فيلم "رحلة 404" إضافة قوية إلى مسيرة منى زكي الناجحة، ويؤكد مرة أخرى أنها واحدة من أبرز وجوه السينما العربية، ومن المقرر طرحه بدور العرض العربية يوم 1 فبراير، وهذا يعكس النجاح الكبير الذي حققه الفيلم.

قصة فيلم "رحلة 404"

تدور أحداث فيلم "رحلة 404" قبل أيام من سفر "غادة" إلى مكة لأداء فريضة الحج، حيث تتورط في مشكلة طارئة، فتلجأ لأشخاص من ماضي ملوث كانت قد قطعت علاقتها بهم من أجل جمع مبلغ مبالي كبير، فهل تتمكن من جمع المال والسفر لفريضة الحج، أم تتغير حياتها للأسوأ بعد لجوئها لأصدقاء الماضي.

أحدث أعمال مني زكي

ومن ناحية أخرى، تغيب منى زكي عن الموسم الرمضاني المقبل 2024، لانشغالها بأكثر من مشروع سينمائي، منها فيلم لعب عيال، الذي تشارك في بطولته مع كريم عبدالعزيز، والفيلم من تأليف أحمد أحمد حسني وإخراج طارق العريان.

آخر أعمال منى زكي

والجدير بالذكرأن آخر أعمال منى زكي هو مسلسل تحت الوصاية، تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وانتاج ميديا هب سعدى - جوهر، وشتاركها فى البطولة كل من، دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدى الشامى، مها نصار، على الطيب، أحمد عبدالحميد، محمد السويسري، وعدد آخر من الفنانين.