رمضان 2024.. ملك زاهر من كواليس "محارب" (صور)

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة ملك أحمد زاهر، متابعيها، مجموعة من الصور من كواليس مسلسلها الرمضاني الجديد “محارب”، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.



وظهرت ملك أحمد زاهر في الصور خلال كواليس تصوير مشاهدها في مسلسل محارب الذي تجسد فيه شخصية راندا، ومن المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل 2024.

وعلقت ملك زاهر على الصور قائلة: “ راندا محارب رمضان 2024 اخراج أ شيرين عادل تأليف أ محمد سيد بشير انتاج أ احمد السبكي”.





تفاصيل شخصية ملك زاهر في “محارب”





وتجسد “ملك خلال أحداث العمل دور فتاة تدعى “راندا” تعشق العمل بالسوشيال ميديا، ومن ضمن مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي،وتظهر لأول مرة خلال مسيرتها الفنية بدور شر.





فريق عمل مسلسل “محارب”





ويشارك في بطولة محارب الفنان حسن الرداد عدد من النجوم منهم ماجد المصري، كريم عفيفي، محمود البزاوي، سلوى عثمان، حجاج عبدالعظيم، ونور محمود، والمسلسل من تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكي.









أحداث مسلسل “محارب”





وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي، حول قصة شاب نشأ في حارة شعبية، ويتعرض لظلم من قبل أحد الأشخاص، ويحاول الانتقام منه، ويدخل في صراعات مع الكبار.





آخر أعمال ملك أحمد زاهر في الدراما

كان مسلسل "نسل الأغراب" آخر عمل درامي شاركت به الفنانة ملك زاهر، وتم عرضه عام 2021، وهو من بطولة أحمد السقا، أمير كرارة،فردوس عبد الحميد، دياب، وآخرون من النجوم، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

آخر أعمال لك زاهر في السينما



وفي السينما كان آخر أعمالها، هو فيلم "فارس" من تأليف حسام موسى، وكان بطولة والدها الفنان أحمد زاهر، وآخرون من النجوم، وهو من إخراج رؤوف عبد العزيز.

تدور قصة فيلم "فارس" حول شخصية "فارس" الذي يجسده أحمد زاهر، وهو شاب بسيط من منطقة شعبية ولديه خلفية رياضية، لكن الظروف تجبره على مواجهة بطش رجل الأعمال، رشيد السويفى الذي يجسده الفنان حسين فهمى، وتتوالى الأحداث في إطار تشويقى.