مايا دياب لـ Aghani Aghani: لا أمانع لبس فساتيني أكثر من مرة

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الفنانة اللبنانية مايا دياب، خلال لقائها مع برنامج Aghani Aghani، عن اعتيادها لارتداء الفساتين الخاصة بها أكثر من مرة وأنها لا تكترث لآراء من حولها ممن يطالبونها بارتداء القطعة مرة واحدة.

تصريحات مايا دياب

قالت مايا دياب: " أنا من النوع اللي بلبس الفستان مرتين ومش عيب وخاصة لما أكون بحبه ولايق عليا بس المشكلة إن السوشيال ميديا والصحافة بيكتبوا إني لبست الفستان مرتين، أنا اللي اشتريت الفستان وممكن ألبسه 100 مرة".

أحدث اغاني مايا دياب

ومن ناحية اخري، كان أحدث أغنيات الفنانة مايا دياب كانت اغنية "تقلان"، التي طرحتها عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب بطريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان وليد سعد، وتوزيع هادي شرارة، والكليب من إخراج جو بو عيد.

آخر أغاني مايا دياب

والجدير بالذكر ان اخر اغاني الفنانة مايا دياب هي أغنية "طاقة إيجابية" من كلمات وألحان محمد يحيى، وتوزيع خالد نبيل، والكليب من إخراج رجا نعمة، إطلاق الأغنية تزامنًا مع الكليب المصور الخاص والذي أخرجته رجا نعمة، «مايا» تعاونات مع أهم النجوم العالميين مثل جيسون ديرولو عام 2014، وفرنش مونتانا عام 2018.

كلمات أغنية "طاقة إيجابية"



مش عایزة سلبیات أنا عایزة طاقة إیجابیة

الفتره دي بالذات عایزة أفصل بس شویة

عایزة أركب طیارات وأسافر كل الدنیا

أستمتع بالحیاة وأعیشھا بس ليّ

مش عایزة ھموم ومشاكل عایزة حاجة بتتاكل

وأسھر لي سھرة حلوة لحد الصباح الباكر

ھاخذ من الشمس بوسة فاتغیر مني النجوم

وألبس أحلى فستان أخلي القمر یتاخر

مش عایزة سلبیات أنا عایزة طاقة إیجابیة

لو في حد زعلان ما یجیش یمسحھا فيّ

أنا عايزة فلوس وهدايا وحبايبي يبقوا معايا

نرقص ونهد الدنيا وأرمي كل اللي ورايا

ومفيش حاجة تزعلني والإكس یفكوا مني

وأعمل كل اللي في نفسي وما فيش حد يحاسبني

مش عایزة سلبیات أنا عایزة طاقة إیجابیة

لو في حد زعلان ما یجیش یمسحھا فيّ

مش عایزة سلبیات أنا عایزة طاقة إیجابیة

الفترة دي بالذات عایزة أفصل بس شویة

