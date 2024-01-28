بعد تصدرها التريند.. ما هو مرض سهير جودة؟

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت الإعلامية الشهيرة سهير جودة محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية وذلك بعدما أطالتها أزمة صحية مؤخرًا، الأمر الذي أثار تعاطف عدد من المتابعين، بعد معاناتها من مشاكل في المعدة والقولون، الأمر الذي اضطرها إلى الغياب عن إطلالتها مجددًا عبر برنامجها المُذاع على إحدى القنوات الفضائية، والتي تشاركها في تقديمه الإعلامية مفيدة شيحة والتي كشفت مفأجاة بشان عودتها وأخر تطورات الحالة الصحية للإعلامية سهير جودة.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية مرض سهير جودة..

مرض سهير جودة

وتعاني الإعلامية سهير جودة، من مشاكل في المعدة والقولون نتيجة الضغوطات التي عانت منها، مما جعلها تختفي عن متابعيها وأدت إلى غيابها عن برنامج «الستات».

أخر تطورات الحالة الصحية للإعلامية سهير جودة

كشفت الإعلامية مفيدة شيحة عن الحالة الصحية لصديقتها سهير جودة، قائلة: «حبيت اطمنكم على الحالة الصحية لزميلتي وصديقتي سهير جودة، الحمد لله هي بخير وبتتعافي تدريجيًا من الوعكة الصحية، فهي كان عندها مشاكل في المعدة والقولون بسبب الضغط، علشان كده خدت راحة أسبوع، وبأذن الله قريب تكون معانا ونشوفها في أقرب وقت، وكل الناس اللي بتحبها وبيسالوا عليها، هنطمكم على حالتها كل يوم لحد ما تكون قادرة أنها تتواصل معنا وتطمنا على حالتها بنفسها».

من هي سهير جودة؟

درست سهير جودة الصحافة والإعلام، تزوجت من المنتج والإعلامي المصري محمد هاني ولديها منه ولدان عمرو ومريم بدأت عملها في بداية التسعينيات كصحفية في جريدة روز اليوسف، اليوم السابع وصحف عربية أخرى، تلقت عرضا من شبكة راديو وتلفزيون العرب حيث شاركت الإعلامية هالة سرحان في تقديم برنامج ياهلا بعدها قدمت برنامجا على قناة art الأفلام 2 وعملت قرابة العشرة سنوات حتى نهاية العام 2013،انتقلت عام 2014 لتقدم برامجا على قناة القاهرة والناس، شاركت في إعداد الكثير من البرامج على الشاشات المصرية وعملت رئيسة تحرير برنامجي الستات ما يعرفوش يكدبوا والبيت بيتك، عضو في المركز المصري لحقوق المرأة في سبتمبر 2021 أنهت تعاقدها مع قناة سي بي سي المصرية بعد عشرة سنوات من تقديم برنامج الستات ميعرفوش يكدبوا وانتقلت في يناير 2022 إلى قناة النهار المصرية مع زميلتها مفيدة شيحة لتقديم برنامج بعنوان الستات في يوليو 2022.

