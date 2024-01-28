تفاصيل أعمال رحاب الجمل في رمضان 2024

القاهرة - محمد ابراهيم - تعيش الفنانة رحاب الجمل حالة من النشاط الفني، سوف يراها الجمهور في موسم دراما رمضان 2024 بشخصيات متجددة عن جميع الشخصيات التي سبق وقدمتها.

أعمال رحاب الجمل في رمضان 2024

وتشارك رحاب الجمل في مسلسل بيت الرفاعي مع الفنان أمير كرارة، وأيضًا في مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج، وتواصل تصوير مشاهدها، وتواجه تحديات في تصوير العملين في وقت واحد.



تفاصيل مسلسل بيت الرفاعي

ويشارك في مسلسل بيت الرفاعي مجموعة من النجوم بجانب الفنان أمير كرارة، ومن بينهم: ميرنا جميل، أحمد فؤاد سليم، سيد رجب، محمد لطفي، ملك قورة، صفاء الطوخي، محمود السمان، دنيا المصري،رحاب الجمل، عايدة رياض، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف بيتر ميمي وإخراج أحمد نادر جلال، وتدور أحداث مسلسل بيت الرفاعي، الذي سيتم عرضه ضمن السباق الرمضاني لعام 2023 في إطار درامي شعبي ممزوج بنوع من الإثارة والتشويق ودراما بعيده عن الكوميديا.

تفاصيل مسلسل صدفة

مسلسل "صدفة" بطولة ريهام حجاج، خالد الصاوى، سلوى خطاب، ميار الغيطى، فراس سعيد، رحاب الجمل،عصام السقا، نور إيهاب، رشدي الشامي ونخبة من النجوم، ومدير التصوير وائل درويش ومهندس الديكور رامى دراج، ومن إخراج سامح عبد العزيز، وإنتاج شركة "فانتدج" حيث انطلق التصوير في الديكور الأساسى للعمل، على أن يتم التنقل بين أماكن التصوير المختلفة الفترة المقبلة، ويعتبر المسلسل التعاون الرابع الذي يجمع بين النجمة ريهام حجاج والمؤلف أيمن سلامة، بعد النجاحات التى حققاها معًا فى مسلسل "جميلة" ومسلسل "يوتيرن" ومسلسل "لما كنا صغيرين".

آخر أعمال الفنانة رحاب الجمل

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة رحاب الجمل هو فيلم بعنوان "بلوموندو"، والذى تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي لايت حول "بلوموندو" الشخصية التي يُجسدها الفنان حسن الرداد، وهو شاب وسيم يعمل في مجال العقارات، ويتزوج من فتاة من طبقة اجتماعية راقية، وبعد مرور فترة قصيرة على زواجهما، يسعى لتغيير حياته، ليدخل في صراع معها، حيث ستحدث مفاجأة وتتطور الأحداث، الفيلم بطولة حسن الرداد، وهاجر أحمد، ومحمود حافظ، وإنجي وجدان، وسماء إبراهيم، ومحمد محمود، ومصطفى أبو سريع، والفيلم من تأليف حازم ويفي ومحمد ويفي، وإخراج ياسر سامي.