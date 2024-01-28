بعد ظهوره مع تيريس جيبسون.. محمد كريم يثير الجدل بفيديو "المقلداتية"

القاهرة - محمد ابراهيم - شارك النجم محمد كريم فيديو، آثار من خلاله جدلًا كبيرًا وتساؤلات على مواقع التواصل الاجتماعي حوله، بعنوان "المقلداتية" وهو يدخن الشيشة على متن طائرة خاصة، وكتب "لكل المقلداتية واللي صعبانين عليا"، وحاز الفيديو على إعجاب وتفاعل آلاف المتابعين عبر حسابه بموقع إنستجرام وفيس بوك.

محمد كريم يثير الجدل بفيديو "المقلداتية"

وسبق، نشر محمد كريم مؤخرًا عددًا من الفيديوهات بنفس العنوان أيضًا من الطائرة الخاصة ما جعل الجمهور يتساءل عمن هم "المقلداتية الذين يقصدهم كريم"، خاصة بعدما نشر عدد من الفيديوهات مع النجم العالمي تيريس جيسبون والذي زار مصر مؤخرًا بضيافة محمد كريم واللذان أعلنا عن تعاون سينمائي وغنائي بينهما قريبًا.

أحدث أعمال محمد كريم

ومن ناحية أخرى، تعاقد النجم المصري محمد كريم على بطولة فيلم Judgment of the Dead، حيث يلعب كريم دور عالم آثار ومصريات، والفيلم كتبه توماس إم هيوليت، والمأخوذ عن فكرة وقصة محمد كريم، الفيلم ينتمى لنوعية الأفلام التشويقية والخيالية بين الحاضر والماضي وهو ذو طابع مصري، ويعود اختار قصته بسبب اهتمام محمد كريم بالحضارة المصرية وإبرازها عالميًا وأهمية وتأثير مصر والحضارة الفرعونية، ويقدم كريم شخصية الدكتور شريف فايز عالم المصريات والآثار، والذي يجب عليه إنقاذ العالم والمرأة التى يحبها، بعد أن اكتشف قطعة أثرية تسببت فى إطلاق روح شر قديم.

آخر أعمال محمد كريم

والجدير بالذكر أن آخر أعمال محمد كريم في السينما العالمية كان فيلم A Day to Die والذي حرص نجومه، ليون ريبونسون وبروك باتلر، والمخرج ويز ميللر على الحضور لمصر بصحبة الفنان محمد كريم والترويج للسياحة المصرية من خلال زيارتهم لخان الخليلي والحسين والأهرامات، وهو ثاني أعماله في هوليوود، وإنتاج Vertical Entertainment وCapstone Group وAndrew van den Houten وآخرين، ومن من تأليف Rab Berry وScott Mallace، فيلم آيرون ريبون للمخرج العالمي چارد مارزوسكي، تدور أحداثه في عشرينيات القرن الماضي، وهو فيلم الإثارة الرومانسي، الذي تنتجه دانييلا جونيل وجاي ميشيلسون دي جي برودكشنز، مبني على القصة الحقيقية لنجمة المسرح البولندي الصاعدة ستانيسلاوا أومينسكا، التي قتلت عام 1924 على خطيبها الذي يحتضر بسبب السرطان، بناءً على طلبه كعمل من أعمال القتل الرحيم ثم مثلت أمام المحكمة، لكن المحكمة الفرنسية أفرجت عنها.