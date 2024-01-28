هاني سلامة: "فكرة التريند لا تشغلني"

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان هاني سلامة عن تأيده فكرة المنافسة بين النجوم ورفضه للظهور على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال تصريحات صحفية له على هامش كواليس مسلسله “أمير العوامري”.

عبر الفنان هاني سلامة عن تأيده لفكرة المنافسة ويعتبرها في مصلحة الجمهور، في تصريحات صحفية له خلال كواليس مسلسله الرمضاني الجديد "أمير العوامري"، معلقًا: "لازم يكون في أعمال كتيرة فيها تنوع واختلاف".

أما عن قلة ظهوره في البرامج التلفزيونية ومواقع التواصل الاجتماعي، علق هاني سلامة، قائلًا: “مبحبش فكرة الظهور بشكل عام، بظهر لما يكون عندي شغل سواء مسلسل أو فيلم اتكلم عنه مع الناس.. والتريند الحقيقي هو الحاجة الملموسة مش العالم الافتراضي”.

أبطال مسلسل "أمير العوامري"

مسلسله الجديد "أمير العوامري" تأليف أحمد صبحي وإخراج محمد النقلي، ويضم نخبة من نجوم الوسط الفني فيشارك هاني سلامة البطولة كلًا من خالد زكي، أحمد صفوت، محسن محي الدين، هاجر الشرنوبي، سوسن بدر، سلوى خطاب، مي سليم، ميريهان حسين، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، وتدور أحداثه في 30 حلقة.



تفاصيل مسلسل "أمير العوامري"

مسلسل "أمير العوامري" من المسلسلات التي تدور في إطار اجتماعي تشويقي بعد فترة طويله من التحضيرات للعمل ولاقتراب الشهر الكريم إنطلق اليوم إشارة البدء لتصوير العمل للحاق بالسباق الرمضاني 2024.