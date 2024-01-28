هاني سلامة يكشف عن رأيه حول المنافسة في الموسم الرمضاني المقبل 2024

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث هاني سلامة خلال لقائه مع قناة فوشيا على يوتيوب، عن رأيه حول المنافسة في الموسم الرمضاني المقبل 2024، كما كشف عودته للسينما قريبًا، وموقف أبنائه من دخول الفن.

تصريحات هاني سلامة في لقائه مع قناة فوشيا

وقال هاني سلامة: المنافسة بين الأعمال الفنية في رمضان أو خارجه تكون لمصلحة الجمهور في النهاية، ومن الجيد أن تكون هناك أعمال عديدة مختلفة ومتنوعة، ماليش في تريندات السوشيال ميديا وبشوف إن التريند الحقيقي هو النجاح الملموس من الجمهور في الشارع وليس في العالم الافتراضي.

وواصل: تصدرت التريند عند حديثي في لقاء عن زوجتي وأبنائي ولكن لم أكن أقصد هذا الأمر، ولا يشغلني التريند من الأساس، ولكن تحدثت وقتها بمنتهى الصراحة والوضوح والتلقائية، وعن إمكانية دخول أبنائي الفن، الفن ليس من اهتمامتهم وهم حاليًا يدرسون ومهتمين بالدراسة فقط وفي النهاية لكل مقام مقال وسنرى ما سيحدث معهم.

أحدث أعمال هاني سلامة

يذكر أن هاني سلامة ينتظر في الفترة المقبلة، عرض مسلسل الذنب، على إحدى المنصات الإليكترونية، والعمل مكون من 10 حلقات، ويشارك في بطولته درة، ماجد المصري، محمد القس، وطارق النهري، والمسلسل قصة شاهيناز الفقي وسيناريو وحوار وإخراج رضا عبدالرازق، ويجسد هاني خلال الأحداث شخصية طبيب نفسي، وبدأ مؤخرًا تصوير مسلسل أمير العوامري، ومن المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل 2024، المسلسل مكون من 30 حلقة، ويدور في إطار اجتماعي تشويقي، يجسد خلاله شخصية رجل أعمال يُدعى أمير، ويدخل في صراعات عديدة مع تتابع الأحداث، ويشارك في بطولة العمل عدد من النجوم منهم سوسن بدر، مي سليم، ميرهان حسين، محسن محي الدين، أحمد صفوت، وهاجر الشرنوبي، ومن تأليف أحمد صبحي وإخراج محمد النقلي.

اخر اعمال هاني سلامه

والجدير بالذكر ان اخر اعمال هاني سلامه هو مسلسل ملف سري في موسم 2022، وشاركه في بطولة العمل عائشة بن أحمد، ماجد المصري، إدوارد، محمد محمود عبدالعزيز، محسن محي الدين، نضال الشافعي، مادلين طبر، دنيا عبدالعزيز، كارولين عزمي، وصبا الرافعي، والمسلسل من تأليف محمود حجاج وإخراج حسن البلاسي، وتدور أحداث مسلسل ملف سري حول أحداث حقيقية حدثت في عام 2013، ويجسد هاني سلامة دور مستشار في دار القضاء العالي، ويفتح النار على رجال الأعمال الفاسدين، وتتطور الأحداث بعد ذلك.