نبيلة عبيد تكشف مفاجأة عن عادل إمام في فيلم "الراقصة والطبال"

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أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة نبيلة عبيد، بوستر فيلمها "الراقصة والطبال"، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.





وظهرت نبيلة عبيد في البوستر مع الفنان الراحل أحمد زكي، إلى جانب أفيش آخر للفيلم، يظهر عليه صورة الزعيم عادل إمام.





مفاجأة بوستر الراقصة والطبال





وعلقت نبيلة عبيد على البوستر، عبر منشور على حسابها في إنستجرام، قائلة: “إيه ده.. مين عمل كدة.. أول مرة أعرف إن عادل إمام كان معانا في الفيلم.. موزع الفيلم الظاهر حب يظبط الفيلم بشطارته قام زود عادل إمام على الأفيش، بس ما أنكرش إني ضحكت لما شفت الصورة”.





أبطال فيلم الراقصة والطبال





وشارك في بطولة الفيلم نبيلة عبيد، أحمد زكي، محمد رضا، عادل أدهم، نبيلة السيد، سيف الله مختار وعدد كبير من الفنانين، وهو مأخوذعن قصة إحسان عبدالقدوس، وسيناريو وحوار مصطفى محرم، وإخراج أشرف فهمي.





قصة فيلم الراقصة والطبال





وتدور أحداث الفيلم حول الطبال "عبده" الذى اكتشف "مباهج" الراقصة الشابة فى أحد الموالد والتى تعيش مع أختها وزوجها صابرويتفق معها أن يقوم بتدريبها وتحويلها إلى راقصة مشهورة كى ترقص على إيقاعه الماهر، فتوافق مباهج على شروط الطبال ومنها أن تدفعله مبلغ عشرة آلاف جنيه فى حالة انفصالها عنه فنيا، تسير مباهج فى طريق الشهرة حتى تصبح من أشهر الراقصات وتقع مباهج فى حبالطبال الذى ينشغل عنها بفنه وبفرقته.

أعمال جمعت بين نبيلة عبيد وعادل إمام

وجمع بين الفنانه نبيلة عبيد والزعيم عادل إمام فيلم واحد، ومسلسل، وهما فيلم «حرامي الحب» عام 1977، وشاركهما في بطولته الفنانالراحل سمير صبري، مريم فخر الدين، إيمان ذو الفقار، وآخرين من إخراج عبدالمنعم شكري، بالإضافة لمسلسل «كيف تخسر مليونجنيه»، وشارك في بطولته يوسف وهبي، هالة فاخر، حسن حسني، زوزو ماضي، من تأليف بهجت قمر، وإخراج عادل صادق.



آخر أعمال نبيلة عبيد

يذكر أن آخر أعمال الفنانه نبيلة عبيد مسلسل سكر زيادة، والذى عُرض فى السباق الرمضانى لعام 2020، وضم عددا كبيرا من نجومالفن وأبرزهم: نادية الجندى، سميحة أيوب، هالة فاخر، مى الغيطى، طارق عبدالعزيز، هنادى مهنا، وغيرهم، وهو من تأليف أمين جمالوإبراهيم محسن، وإخراج وائل إحسان.











