نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعدادًا لطرحها.. محمد الشرنوبي يروج لأغنيته "ما كفاية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - روج الفنان محمد الشرنوبي لأحدث أعماله الغنائية “ما كفاية”، عبر تطبيق الفيديوهات الشهير يوتيوب وجميع المنصات الغنائية، بعد النجاح الضخم الذي حققته أغنيته الأخيرة “كان نفسي”.

قام محمد الشرنوبي بمشاركة جمهوره برومو الأغنية عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلق عليه قائلًا: “أغنية ما كفاية قريبًا".

مسلسل “إقامة جبرية”

وفي سياق آخر ينتظر الفنان محمد الشرنوبي عرض مسلسله الجديد الذي يحمل اسم "إقامة جبرية"، ومسلسل "إقامة جبرية" هو ينتمي إلى نوعية المسلسلات القصيرة حيث أنه يتكون من 10 حلقات فقط، والمسلسل من بطولة كلًا من الفنانة صابرين، والفنان محمد الشرنوبي، والفنانة هنا الزاهد، والفنانة ثراء جبيل، والفنان محمود البزاوي، والفنانة عايدة رياض، ومسلسل "إقامة جبرية" من تأليف أحمد عادل ومن إخراج أحمد سمير فرج.

أحداث مسلسل إقامة جبرية



وتدور أحداث مسلسل "إقامة جبرية" في إطار درامي اجتماعي نفسي تشويقي حول شخصية هنا الزاهد التي تقدم دور صيدلانية تعاني من عقد نفسية في التعامل مع الرجال وتظهر صابرين في دور طبيبة نفسية وهي أم محمد الشرنوبي الذي يظهر بطل العالم في السباحة، ومن المقرر أن يعرض مسلسل "إقامة جبرية" قريبًا عبر إحدي المنصات.

آخر أعمال الشرنوبي



يذكر أن الفنان محمد الشرنوبي قد طرح مع بداية العام الجديد، أغنية جديدة تحمل عنوان "كان نفسي" على موقع يوتيوب، والمنصات الرقمية، ومحطات الراديو، من كلمات مصطفى ناصر، وألحان محمد الشرنوبي، وتوزيع موسيقى ماهر الملاخ، وأعلن من خلالها تعاونه الأولمع شركة "جاما ميوزيك "، للمنتج محمد جابر، وأشار فى تعليق إلى أن هذا التعاون سيشمل العديد من المفاجآت، والاعمال الفنية المتميزة.