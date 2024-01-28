بمناسبة عيد الحب.. رامى صبرى وشارموفرز ينضمان لحفل محمد منير

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد الكينج محمد منير لإحياء، حفل غنائى ضخم،يوم 16 فبراير المقبل بفاميلى بارك بالتجمع الخامس، بمناسبة عيد الحب.

حفل منير في عيد الحب





ينطلق حفل الكينج محمد منير في عيد الحب في تمام الساعة 8 مساء، ويستمر لمدة ساعتين، يغني الكينج محمد منير عددًا كبيرًا من أغانيهمن بينها "للي"، “ الدنيا ريشة في هوا”، “شوكولاتة”، “يونس”، “علموني”، “هيلا”، “أنا بعشق البحر”، "شجر الليمون"





وانضم كلا من الفنان رامي صبري، وفريق شارموفرز، للمشاركة في الحفل الغنائي.





وأعلنت الشركة المنظمة للحفل انضمام الفنان رامي صبري، مع الكينج محمد منير وفرقة “شارموفرز العظيم”، ونشرت بوستر الحفل وعلقت: “مفاجأة الحفل ولأول مرة مع الكينج محمد منير وشارموفرز العظيم، بعد الألبوم الميجا ستار “رامي صبري” هنحتفل كلنا معاه بالألبوم يوم الجمعة 16/2 في التجمع الخامس”.





آخر أعمال محمد منير





وطرح النجم محمد منير مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان “يا فلسطيني”، وهي من إخراج أحمد عبد المحسن، كلمات عصام عبد الله، ألحان كاملالشريف، توزيع فتحي سلامة، مكساج علاء الكاشف، إشراف عام شركة سكاي فيجن، محمد منير، دينا مجدي، خالد عمرو، مدير إنتاجأحمد البنداري، ديچيتال أحمد أبا يزيد، منسق عام دينا مجدي.

آخر أعمال رامي صبري





يذكر أن آخر أعمال الفنان رامي صبري، فيديو كليب لأغنية “بين الحيطان”، والتي حققت نجاحا كبيرا منذ طرحها.

أغنية “بين الحيطان” من كلمات عمرو المصري، وألحان وتوزيع عمرو الخضري.





آخر أعمال فريق شارموفرز





طرحت فرقة شارموفرز الموسيقية مؤخرا، أغنية رسالة للتضامن مع الشعب الفلسطيني مترجمة إلى اللغة العبرية.





الأغنية من كلمات وألحان أحمد بهاء، وموسيقى وتوزيع محمد العرقان ومحمد الفارا، ومن إنتاج فريق شارموفرز، وتوزيع شركة "ديجيتالساوند".