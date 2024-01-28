نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هالة صدقي عن فيلم "الملكة": 'اعتذرت أكثر من مرة وكنت خائفة من المشاركة' في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت الفنانة هالة صدقي، إنها كانت خائفة من المشاركة في فيلم الملكة، وذلك بعد نجاح شخصية الملكة "صفصف" بمسلسل جعفر العمدة في رمضان الماضي والذي حقق نجاحًا كبيرًا.

هالة صدقي تتحدث عن مشاركتها في فيلم الملكة

وتابعت هالة صدقي، خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج "تفاصيل"، للإعلامية نهال طايل والذي يعرض عبر فضائية "صدى البلد 2"،:"كنت خايفة من المشاركة في فيلم الملكة خاصة بعد نجاح دوري في مسلسل جعفر العمدة، وأي فنان بعد نجاح دوره زي جعفر العمدة بيبقى الإختيار صعب عليه، ولكن أنا لو انتظرت أي نوعية عمل زي جعفر العمدة يبقى مش هشتغل خالص".

وأشارت هالة صدقي، إلى أن ما جذبها لتقديم فيلم "الملكة"، هو ثقتها في المخرج سامح عبد العزيز لأنه مخرج كبير ومن أهم المخرجين الموجودين حاليا في الساحة، فضلا عن أنها أعتذرت أكثر من مرة عن العمل ولكن ما جعلها تتراجع عن الإعتذار هو المخرج سامح عبد العزيز.

وأضافت "صدقي"، أن ردود أفعال الجمهور حول شخصية "ماجدة" بالعمل أسعدها للغاية بسبب الكوميديا الموجود به، وهناك بعض الأفلام تنتج للترفيه، ولكن العمل به رسالة مفادها:"كويس أنه يبقى عندك طموح لكن متخليش الطموح يدخلك في مشاكل كتير".

وأختتمت الفنانة هالة صدقي حديثها عن كواليس العمل مع الفنانة شيرين رضا ورانيا يوسف، بأن البعض يعتقد أن الفيلم كوميدي فلا بد أن يكون خلال الكواليس مواقف طريفه أو هزار ولكننا كنا خائفين ومتوترين ولحد ما يكون التصوير حقيقي، وأشكر كل زملائي الذين جاءوا ليجاملوني في العمل مثل شيرين رضا ودينا وباسم سمرة.

يذكر أن برنامج تفاصيل يذاع الأحد والإثنين والأربعاء من كل أسبوع من الساعة 8 مساء حتى الساعة 10 مساء، والإعادة يومي السبت والثلاثاء والخميس في نفس الموعد، وهو برنامج اجتماعي خدمي يتطرق إلى العديد من القضايا الاجتماعية التي تمس حياتنا اليومية، وتقدم حلولا لهذه القضايا، كما يسهم في تقديم العديد من الخدمات للمشاهدين من إجراء عمليات عيون بالمجان لغير القادرين، وزواج اليتيمات، وإجراء عمليات القلب المفتوح والأطراف الصناعية.



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