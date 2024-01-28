انت الأن تتابع خبر موعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل حالة خاصة.. قربنا نودع نديم أبو سريع والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أبام تفصلنا على عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل حالة خاصة، حيث استطاع هذا المسلسل في حصد نسبة مشاهدة مرتفعة جدا على الرغم من عرضه على إحدى المنصات وهى WATCH IT، بسبب قصته الاجتماعية وتسليطه الضوء على فئة في المجتمع لا نعرف عنها الكثير من المعلومات وهم مرضى التوحد من خلال شخصية نديم أبو سريع المحامي (طه الدسوقي).

مسلسل حالة خاصة

يعد مسلسل حالة خاصه من المسلسلات الاجتماعية التي حازت اعجاب نسبة كبيرة من الجمهور، وألقت الضوء على قضية لم تتناول من قبل في الدراما وهى مصابي التوحد والتحديات التي تواجههم في المجتمع، وإمكانياتهم الهائلة، وكيفية التعامل معهم.

موعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل حالة خاصة

ينتظر متابعي المسلسل موعد عرض الحلقة الأخيرة، حيث يتكون المسلسل من 10 حلقات ويعرض حلقتين كل أربعاء، على منصة WATCH IT، وستعرض الحلقتين التاسعة والعاشرة الأربعاء المقبل الموافق 31 يناير في تمام الساعة 12 بعد منتصف الليل بتوقيت القاهرة.

أبطال مسلسل حالة خاصة

المسلسل من إخراج عبد العزيز النجار وتأليف مهاب طارق ، وإنتاج طارق الجنايني، ويضم نخبة من الفنانين الكبار والشباب ومنهم: غادة عادل، طه الدسوقي، هاجر السراج، حسن أبو الروس، أحمد طارق، أحمد الأزعر، على السباعي، وئام مجدي، الطفل آدم وهدان، لينا إيهاب، أدهم النحاس

في نهاية هذا التقرير الصحفي،