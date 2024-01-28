أحمد حلمي لـ منى زكي بعد نجاح فيلم رحلة 404: “انتي شهادتي المجروحه”

القاهرة - محمد ابراهيم - حرص النجم أحمد حلمي على تهنئة ودعم زوجته الفنانه منى زكي بعد نجاح فيلهما الجديد “رحلة 404”، والذي يعرض حاليًا في دورالعرض السينمائية.





شارك أحمد حلمي البوستر الرسمي لفيلم رحلة 404، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلق عليه قائلًا: “الف مبرو الفيلم صحيح شهادتي مجروحه بس معلش هقولها.. فيلم تحفه وانتي كنتي.. (شهادتي المجروحه).. كالعاده”.





نجاح مني زكي في فيلم "رحلة 404"

يعد فيلم "رحلة 404" إضافة قوية إلى مسيرة منى زكي الناجحة، ويؤكد مرة أخرى أنها واحدة من أبرز وجوه السينما العربية، ومن المقررطرحه بدور العرض العربية يوم 1 فبراير، وهذا يعكس النجاح الكبير الذي حققه الفيلم.









أبطال فيلم "رحلة 404"

فيلم “رحلة 404” بطولة الفنانة مني زكي بالإضافة لمشاركة نخبة كبيرة من النجوم وضيوف الشرف أبرزهم محمد فراج، محمد ممدوح،شيرين رضا، خالد الصاوي ومحمد علاء مع حسن العدل، سما ابراهيم، شادي ألفونس، رنا رئيس، جيهان الشماشرجي وعارفة عبدالرسول، والعمل من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة ومن إنتاج محمد حفظي وشاهيناز العقاد من خلال شركاتهم فيلم كلينكولاجونى للإنتاج السينمائي وهو إنتاج مشترك مع مجموعة Arabia Pictures Entertainment السعودية وهاى ميديا للإنتاج الفنيوالتوزيع.





قصة فيلم "رحلة 404"

تدور أحداث فيلم "رحلة 404" قبل أيام من سفر "غادة" إلى مكة لأداء فريضة الحج، حيث تتورط في مشكلة طارئة، فتلجأ لأشخاص منماضي ملوث كانت قد قطعت علاقتها بهم من أجل جمع مبلغ مبالي كبير، فهل تتمكن من جمع المال والسفر لفريضة الحج، أم تتغير حياتهاللأسوأ بعد لجوئها لأصدقاء الماضي.

آخر أعمال أحمد حلمي





شارك الفنان احمد حلمي في فيلم "واحد تاني" الذي كان آخر أعماله السينمائية، تم عرضه في موسم عيد الفطر للعام الماضي 2022،والذي حقق نجاحا كبيرا وحقق أعلى نسب مبيعات في شباك التذاكر، وهو فيلم كوميدي بطولة أحمد حلمي، نسرين أمين، نور إيهاب، روبي،سيد رجب، أحمد مالك، عمرو عبد الجليل، محمد التاجي، وآخرون، والعمل من إخراج محمد شاكر خُضير، وتناول العمل قصة موظف بسيطيعمل لدى مصلحة السجون، فيتعرض للإحباط ويكتشف أنه فقد شغفه تجاه الحياة، ومن ثم يقع في طريقه إختراع يعمل على إستعادةالشغف والطاقة من جديد فيلجأ له ويتعامل معه بشكل كوميدي، كما أن باقي أحداث العمل تدور في إطار شيق وكوميدي.