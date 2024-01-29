اليوم.. مني زكي ضيفة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة"

القاهرة - محمد ابراهيم - تحل الفنانة منى زكي ضيفة على برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس، عبر شاشة "dmc"، وذلك يوم الاثنين المقبل في تمام الساعة الحادية عشر مساءً.

و تشارك منى زكي مجموعة من الحكايات والكواليس الخاصة بفيلم "الرحلة 404"، بالإضافة إلى تقديم تفاصيل خاصة حول هذا العمل السينمائي.

يشارك في هذه الحلقة المخرج هاني خليفة والمؤلف محمد رجاء، إلى جانب الفنانتين جيهان الشماشرجي وسعاد بوشناق. يتحدثون عن شخصيات وضيوف الشرف في فيلم "الرحلة 404"، كما يكشفون عن كواليس التصوير ويستعرضون مفاجآت وأحداث لن يتعرف عليها المشاهد إلا من خلال البرنامج.

أحداث فيلم الرحلة 404

تدور أحداث الفيلم حول إمرأة تقرر التوبة وأثناء ذهابها لأداء مناسك الحج تتعرض لموقف يغير حياتها لتعود لماضيها المليء بالتفاصيل الغير شرعية، وهو ما يدخلها في متاهة كبيرة، وتم تصنيف العمل بسبب هذه الوقائع إلى فوق سن 18 عامًا، أو للكبار فقط.