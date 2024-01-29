نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من رامى صبرى عقب زفاف شقيقته ريم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هنأ المطرب رامي صبري شقيقته ريم بمناسبة زواجها من خلال حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام "

وكتب رامي صبري: "بنتي وحبيبتي وأختي الجميلة ريم مبروك زواجك مبسوط بيكي وفرحانلك أوى خلصتي دراستك ونجحتي ودلوقتي بتتجوزي يا حبيبتي ربنا يسعدك

نشاط فني

حالة من النشاط الفني يعيشها النجمة رامي صبري، خاصةً بعد تصدر اسمه تريند يوتيوب بأغنيته الجديدة “بين الحيطان”، فقد طرح فيديو كليب الأغنية منذ قليل، والذي طرحها تزامنًا مع بداية العام الجديد في مفاجأة من رامي لجمهوره بعد فترة من التحضيرات والتسجيل.

ولاقى الفنان رامي صبري إشادات واسعة من قبل الجمهور عن فيديو كليب “بين الحيطان” والتي طرحها عبر قناته الرسمية على “يوتيوب”، وجميع المنصات الموسيقية، فحقق الفيديو أكثر من 30 ألف مشاهدة في أقل من 3 ساعات من طرحه.

وكان قد كشف الفنان رامي صبري عن موعد طرح الكليب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلًا: «فيديو كليب بين الحيطان بكرة الساعة 4 على يوتيوب StayTuned بين الحيطان».

وفي وقت لاحق، طرح النجم رامي صبري، أغنية “بين الحيطان” على قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب وعدد كبير من المنصات الرقمية، واحتلت الأغنية تريند يوتيوب ضمن الأكثر استماعًا ورواجًا على موقع الفيديوهات “يوتيوب”، حيث حققت أكثر من 2 مليون مشاهدة في أقل من أسبوعين من طرحها

بين الحيطان

وجاءت أغنية رامي صبري باسم «بين الحيطان» وهي الأغنية الثانية من ألبومه “النهايات أخلاق”، وكانت الأغنية من كلمات عمرو المصري وألحان وتوزيع ومكس وماستر عمرو الخضري وجيتار مصطفى نصر.