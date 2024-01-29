نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. هالة صدقي تعلن غيابها عن موسم رمضان 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت النجمة هالة صدقي غيابها عن موسم دراما رمضان المقبل 2024، وذلك خلال مداخلة هاتفية لها في برنامج "تفاصيل" التي تقدمها الإعلامية نهال طايل عبر شاشة صدي البلد.

وقررت هالة صدقي عدم المشاركة في الماراثون الرمضاني بسبب اقتراب انتهاء تصوير مسلسل درامي جديد، الذي سيُعرض قريبًا، حيث تم تصويره في عدة دول مثل سويسرا وإيطاليا وأمريكا، ويتبقى قليل من المشاهد لاستكمال التصوير.

وتابعت هالة صدقي أن المسلسل يتحدث عن الغربة والجاليات العربية في أستراليا وكندا.

علقت الفنانة هالة صدقي، على الإنتقادات الموجهة للمطربة نجاة بسبب ملامحها وكبر السن خلال ظهورها في حفل "جوي أوردز" بالسعودية، قائلة: "الموضوع ده ميخصش حد غير الفنانة نجاة هي اللي تقددر تقول ده صحيح ولا لأ".

وقالت هالة صدقي بالعكس أنا شايفه ظهورها أسعدنا وأبهجنا وكنا عاوزين أكتر من أغنية من كتر الإشتياق للفن المصري ومن الجيل ده اللي إتحرمنا منه وللجيل الصغير اللي لسه ميعرفهوش".

وأشارت هالة صدقي، إلى أنه لا يشعر بقيمة الفنان سوى الفنان غيره، عندما تجد نجمة كبيرة مثل نجاة تشعر أنها مهملة ولا يهتم بها أحد أو لم يعد أحد يتذكرها والإعلام أبتعد عنها فبالتالي يعتبر ذلك وفاة لها، لكن حفل كبير مثل "جوي أوردز" تجد أن الجمهور سعيد بها، وظهورها أعادها للحياة مرة تانية.

وأختتمت الفنانة هاة صدقي حديثها قائلة: "أنا معاها في فكرة ظهورها وهي كانت جميلة وشخصية لذيذة وليها طلة في المسرح وأبهرتنا بشكل كبير".