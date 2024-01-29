نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحبس 6 أشهر وغرامة 2000 جنيه للملحن أحمد حجازي بعد عزفه القراَن على العود في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أثار الملحن أحمد حجازي غضب واسعا بين رواد السوشيال ميديا بعد انتشار مقطع فيديو له وهو يقرأ القرآن الكريم على ألحان العود، والأمر الذي استدعى مطالبة عدد كبير من الجمهور لوقف المهزلة والمحاكمة، حتى لا تتكرر هذه الأشياء،

من هو أحمد حجازي؟

يمتلك الملحن أحمد حجازي، الذي قرأ القرآن الكريم على ألحان العود أكاديمية لتعليم الموسيقى، المقامات، الغناء، والإنشاد الديني.



وكان يروج الملحن أحمد حجازي لأكاديميته عبر موقع فيس بوك بين أعمال فنية وأخرى إنشادية.



بلاغ ضد أحمد حجازي

وكان محامي تقدم ببلاغ للنائب العام يتهم شخصا بتلحين القرآن الكريم بالعود، وجاء في البلاغ أن هذا الشخص حول القرآن الكريم إلى أغنية، وذلك من خلال تلحينه على أنغام العود، ونشر هذه الأغنية على مواقع التواصل الاجتماعي، مما أثار غضب المسلمين وغضب كل أصحاب الأديان السماوية.

وجاء في البلاغ أن هذا الفعل ينطوي على عدة جرائم، منها: ازدراء الدين الإسلامي، وذلك من خلال تغيير شكل القرآن الكريم، وجعله شبيهًا بأغاني الغناء، الإساءة إلى الذات الإلهية، وذلك من خلال جعل القرآن الكريم في قالب موسيقي، كما ينطوي تحت جريمة، التحريض على العنف، وذلك من خلال إثارة غضب المسلمين.

محاكمة أحمد حجازي 6 أشهر وكفالة 2000 جنيه بتهمة ازدراء الأديان



كما قضت المحكمة بحبس الملحن أحمد حجازي 6 أشهر وكفالة 2000 جنيه بتهمة ازدراء الأديان، وذلك بعد ظهوره في مقطع فيديو وهو يقرأ القرآن على ألحان العود.

أحمد حجازي يعتذر للجمهور لهذا السبب



حرص الملحن أحمد حجازي على التراجع فيما فعله وقدم اعتذار لجمهوره بعد إثارته للجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"،



وأرفق بتعليق قال فيه: "أعتذر أنا الموسيقار أحمد حجازى إلى كل الغيورين على القرآن الكريم، وفي مقدمتهم الأزهر الشريف ونقابة قراء القرآن الكريم ومشيخة عموم المقارئ المصرية، وإلى مسلمي العالم عن الخطأ الذي وقعت فيه".

وأضاف: "أؤكد أن القرآن الكريم له قدسيته ووقاره وجلاله، ولا يجوز أن يلحن منه شيئا على الإطلاق، فهو كلام الله عز وجل ودستورنا السماوي المعجز، وما كنت أقصد المعنى الذي ظهر في المقطع المنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي".

وتابع: "على هذا أتقدم بخالص الاعتذار إلى الأزهر الشريف وإلى نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم ومشيخة عموم المقارئ المصرية وإلى مسلمى العالم وإلى كل الغيورين على كتاب الله عز وجل، وأتعهد بعدم تكرار ما حدث مرة أخرى بإذن الله".