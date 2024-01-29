مي كساب تشيد بأحمد السقا في "جولة أخيرة" وهذا ما كشفته

القاهرة - محمد ابراهيم - حرصت الفنانة مي كساب على إشادة الفنان أحمد السقا ضم أحداث مسلسله جولة أخيرة الذى أنطلقت أولي حلقاته منذ أيام، حيث شاركت "مي" جمهورها بمنشور من خلال حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وأرفقت بتعليق قالت فيه: "عظمة على عظمة يا دكتور يحيى، أداء تمثيلي عالي جدًا، وإخراج عظيم وسيناريو متماسك جدًا، وتصوير وإنتاج وديكور وملابس وموسيقى عمل فني متكامل مشرف".



وأضافت:" مبروك يا أحمد يا سقا يا نجم يا كبير تاريخ مشرف دايمًا، ناجح ومكسر الدنيا وليا الشرف إني جمبك السنة دي في العتاولة، ربنا يدينا من كرمه وفضله"

أحمد السقا يدخل في قائمة التريند

ومن جانبه، تصدر اسم الفنان أحمد السقا تريند مواقع التواصل الاجتماعى وأصبح حديث السوشيال ميديا مع بدء عرض الحلقات الثلاث الأولى من مسلسله الجديد "جولة أخيرة" الذى انطلق عرضه على prime video، اذ حظى العمل بمشاهدة وتفاعل كبير من الجمهور على أحداثه،

أبطال مسلسل جولة أخيرة

مسلسل "جولة أخيرة" بطولة أحمد السقا ويشارك في بطولته أشرف عبدالباقي، أسماء أبو اليزيد، رشدى الشامى، على صبحى، صفاء الطوخى، حنان سليمان، سحر رامى، الطفلة ملك فهمى، وضيفا الشرف أحمد فهمى وحنان مطاوع، وتأليف أحمد ندا ومحمد الشخيبي وإخراج مريم أحمدي.

أحداث مسلسل جولة أخيرة

تدور أحداث "جولة أخيرة" في إطار تشويقي اجتماعي، حول الدكتور يحيى أحمد السقا الذي تمر حياته بالعديد من الأزمات، خاصة بعد ابتعاده عن ممارسة رياضة الفنون القتالية، كما يعيش حياة روتينية، وهو منفصل عن زوجته، وفجأة يظهر مدربه القديم الملقب بـ تامبي (أشرف عبد الباقى)، والذي يحاول إعادته لممارسة رياضة الفنون القتالية.

مشاركة مي كساب في العتاولة رمضان 2024

وتشارك الفنانة مي كساب من خلال أحدث أعمالها الدرامية الجديدة، والتي تحمل اسم "العتاولة"، ومن المقرر عرضه خلال الماراثون الرمضاني.

ويضم المسلسل مجموعة من النجوم أبرزهم أحمد السقا، طارق لطفى، زينة، باسم سمرة، مى كساب، نهى عابدين، هدى الاتربى، حنان يوسف، مؤمن نور، مريم الجندي، أحمد كشك، سامي مغاوري، وعدد كبير من الفنانين، إخراج أحمد خالد موسى، وتأليف هشام هلال.



آخر أعمال مي كساب

والجدير بالذكر آخر أعمال مي كساب مسلسل جعفر العمدة، والذي حاز على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.

