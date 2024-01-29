رشدي الشامي لـ "دوت الخليج الفني": لجأت لطبيب زهايمر بسبب "جولة أخيرة"

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان رشدي الشامي عن أسرار كواليس مشاركته في مسلسله الجديد "جولة أخيرة" التي يتم عرضة حاليا عبر منصة شاهد Vip.

وتحدث رشدي الشامي في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج الفني"، عن تفاصيل تحضيرة لمسلسل "جولة أخيرة" وسبب انجذابه لهذه الشخصية المختلفة من نوعها عليه.

وقال رشدي الشامي أنه قام بتأديه الشخصية بشكل ممتاز، ولجأ إلي إستشارة الطبيب الزهايمر، وأعتمد على النصوص المكتوبة المتاحة، بالإضافة إلى اتباع التوجيهات الاعتيادية من المخرجة مريم أحمدي أثناء عملية التصوير.

رشدي الشامي: لم تواجهني اي تحديات خلال تصوير جولة أخيرة

وأكد "الشامي" بعدم وجود أي تحديات أثناء تصوير المسلسل، حيث أشار إلى أهمية للممثل لدراسة الجوانب النفسية اللازمة لإعداد الشخصية التي يقوم بتجسيدها.

أحداث مسلسل جولة أخيرة

تدور أحداث المسلسل حول رياضة MMA القتالية مع خطوط درامية يتشاركها أبطال المسلسل، ويشهد مسلسل جولة أخيرة ظهور الفنان أشرف عبد الباقي بشكل جديد مفاجئ، حيث يقوم بدور مدرب شخصية أحمد السقا وأثناء التصوير واجه فريق العمل عدة صعوبات خاصة بالمشاهد القتالية، إلى قائمة أعمالها الأصلية، ليصبح أول عمل عربي للمنصة العالمية.

المسلسل من إنتاج الصباح إخوان ويشارك في مسلسل “جولة أخيرة” ويضم نخبة من نجوم الفن أحمد السقا، أشرف عبدالباقي، أسماء ابو اليزيد، رشدى الشامى، على صبحى، الطفلة ملك، حنان سليمان، سحر رامى، وضيفة الشرف حنان مطاوع العمل من تأليف أحمد ندا ومحمد الشخيبي وإخراج مريم أحمدي، ويتكون العمل من 9 حلقات فقط، وسيعرض عبر منصة «Amazon Prime».