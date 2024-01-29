رباب ممتاز تعلق على خروج المنتخب الوطني من بطولة إفريقيا

القاهرة - محمد ابراهيم - علقت الفنانة رباب ممتاز على خروج منتخب مصر من بطولة إفريقيا من خلال نشرها صورة للمدرب حسام حسن عبر حسابها الشخصي على موقع إنستجرام ".

وعلقت قائلة: “يلا بقي مع تغيير كل الفريق ده”.

مسلسل “ صدفة”

تعاقدت الفنانة رباب ممتاز على مسلسل “ صدفة” للفنانة ريهام حجاج المقرر عرضه خلال رمضان المقبل ٢٠٢٤.

ويضم العمل عدد كبير من نجوم الفن منهم خالد الصاوي، وفراس سعيد، وسلوى خطاب، ونور إيهاب، وعصام السقا، وعبير منير، ورحاب الجمل، وتامر يسري.

ويواصل السيناريست والكاتب أيمن سلامة كتابة حلقات العمل بالتزامن مع تحضيرات حيث انتهى من كتابة نصف الحلقات.

صدفة

ويعد مسلسل" صدفة " التعاون الثالث بين كلا من ريهام حجاج والسيناريست والمؤلف أيمن سلامة والمخرج سامح عبد العزيز حيث سبق وأن قدما سويا مسلسلي يوتيرن وجميلة اللذان عرضا في موسمي رمضان 2022 و2023.

يذكر أن ريهام حجاج شاركت في موسم رمضان الماضي بمسلسل "جميلة"، الذي حقق نجاحًا كبيرًا خلال عرضه بموسم رمضان الماضي، حيث عرض على شاشة قنوات الحياة وسي بي سي وأون، وحرصت شاشة CBC، على عرض العمل عبر شاشتها كعرض ثانٍ له خلال الفترة الماضية

جميلة

شارك في بطولة مسلسل "جميلة" بجانب ريهام حجاج عدد كبير من نجوم الفن ومنهم النجمة سوسن بدر، عبير صبري، يسرا اللوزي، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامي، رحاب حسين، ورهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج جمال العدل.