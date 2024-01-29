"بوسي أبدعت".. الجمهور يشيد بأغنيتها الجديدة "زيه تاني"

القاهرة - محمد ابراهيم - طرحت أول أمس الفنانة بوسي أغنيتها الجديدة "زيه تاني" وهي أغنية درامية عكس لونها الشعبي الذي اعتاد عليه الجمهور من الفنانة بوسي، وقد لقت الأغنية إعجاب الجمهور وانهالت عليها التعليقات الإيجابية منذ بداية طرحها عبر موقع الأغاني الشهير "يوتيوب".

وأغنية "زيه مين" هي من كلمات الشاعر من كلمات حسام حسنى وألحان مدين وتوزيع وميكس وماستر يحيي يوسف، وقد طرحت الأغنية على طريقة الفيديو ريلكس، وإنتاج روتانا ومنتج فنى سعيد إمام ومدير انتاج ماجد سليمان.

ماذا قال الجمهور عن أغنية "زيه تاني" ؟

وقد نالت أغنية "زيه تاني" إعجاب الجمهور وتصدرت تريند يوتيوب ومواقع التواصل الإجتماعي حيث أصبحت التريند رقم 25 بعد يوم فقط من طرحها، وانهالت على الأغنية التعليقات الإيجابية الكثيرة.

وجاءت التعليقات كالآتي:-

(صوت بوسي جميل في أي نوع مزيكا، كمية الإحساس بصوتها، بوسي أبدعت في الأغنية دي عندها طريقة غريبة في التحكم في طبقات صوتها، أغنية فوق الخيال، ابداع، عمر حُبه في يوم ما قل صح جدًا، الأغنية تتحدث عن مشاعري، الأغنية هتكسر الدنيا، قلبي لسه بيتخطف لو اسمه جه في لساني الموف أون باظ، ايه الجمال ده بجد خطيرة...) وغيرها الكثير من التعليقات الإيجابية.

ماذا تقول كلمات أغنية "زيه تاني" ؟

مش هيجي زيه تاني

قلبي لسة بيتخطف

لو اسمه جه في لساني

دة صعب جدًا يتنسي

ودة النسيان

متخلقش في يوم عشاني

لو قلبي طاوعني مرة

و ميفكرش فيه

ألقى عيني تخوني

وتجري وتدور عليه

لو عمر غاب

لو فين ما كان

انا تعبانة نفسي حد يشوفلي حل

و بالأمانة عمر حبه في يوم ما قل

واللي جايلي بعد منه

لو مرجعش تكون نهايتي

لو قلبي طاوعني مرة

و ميفكرش فيه

ألقى عيني تخوني

وتجري وتدور عليه

لو عمر غاب

لو فين ما كان

ما هي آخر أعمال بوسي؟

وطرحت المطربة بوسى، مؤخرًا، أغنية جديدة بعنوان "مسولى وصبحوا" على موقع "يوتيوب" وجميع المنصات الموسيقية، على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وميكس وماستر جلال حمداوى، والكليب من إخراج اشرف رمضان.

وكانت المطربة بوسى قد طرحت مؤخرًا أغنية "أرقص معايا" على "يوتيوب" ومواقع التواصل الاجتماعى، وذلك على طريقة الفيديو كليب الذى قام بإخراجه محمد القاضي،

والأغنية من كلمات هاني عبد الكريم، وألحان مدين، وتوزيع يحيي يوسف، وميكس وماستر هاني محروس.

كما طرحت المطربة الشعبية بوسى منذ فترة أغنية سينجل جديدة باسم "أبيع الدنيا" مع مهندس الصوت هانى محروس، ومن كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع أحمد عادل الذى يعتبر التعاون الثالث له معها، حيث أنه سبق أن تعاونا سويا في أغنيتين هما "تعالى" و"أنا الدنيا"