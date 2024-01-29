تصل إلى أكثر من 350 ألف جنيها.. أسعار تذاكر حفل عمرو دياب في البحرين

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد المطرب عمرو دياب لإحياء حفلا غنائيا، ومن المقرر إقامتها، يوم الجمعة 26 إبريل المقبل، في البحرين على مسرح الدانة.

وأعلنت الجهة المنظمة أسعار تذاكر الحفل، وجاءت في الفئات كالتالي:

الفرد 2،543 جنيه

جناح يتسع لـ 10 أفراد 253922 جنيه

حناح يتسع لـ 12 فردا 304706 جنيه

جناح يتسع لـ 14 فراد 355491 جنيه

زمن المقرر أن يقدم عمرو دياب مجموعة من أغانية المميزة التي يتفاعل معها الجمهور الجديدة والقديمة ومنها: "ياقمر، شكرا من هنا لبكرة، يوم مااتقابلنا، سلامك وصلي، قصاد عيني، بطمن عليك".

يذكر أن الفنان عمرو دياب كان قد أحيا منذ أيام حفلًا كبيرًا في القرية العالمية بدبي.

وحقق الحفل أعلى حضور جماهيري لفنان عربي بالقرية العالمية بدبي، وتداول رواد مواقع التواصل الجماهيري صور الجماهير الغفيرة التي حضرتك الحفل واصفين اياها بمليونية الهضبة.

على صعيد آخر، مازال الفنان عمرو دياب يتصدر قوائم الأعلى استماعًا عبر تطبيق أنغامي بألبومه الجديد "مكانك" وذلك للأسبوع الثالث على التوالي.

وحقق ألبوم "مكانك"، منذ طرحه أعلى معدلات استماع في الوطن العربي، على مدار الأسابيع الماضية، وذل ك عبر تطبيق أنغامي.