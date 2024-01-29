أورتيجا يواسي لاعبي المنتخب بعد خسارتهم أمام الكونغو

القاهرة - محمد ابراهيم - حرص الفنان أورتيجا على دعم المنتخب المصري بعد خسارته، حيث شارك "أورتيجا" جمهوره بمنشور عبر خاصية أستوري بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وأرفق بتعليق قال فيه:" منتخب مصر هارد لك وكده كده أنتو أبطالها ومعروف إحنا مين بس للآسف مدرب لا يفقه شئ عن بطولة إفريقيا".



وأضاف: "ومش عارف هو مع لعيبة عاملة ازاي وامكانياتهم عاملة ازاي رجالة طول عمركم وعلى وضعكم بس للآسف المدرب مش عارف قيمتكم أنا مش بهجمه لا والله هو مش عارف من الجيل اللى تحت ايده دلوقتي جيل صغير وقوى ورجالة بس الجيات أكثر ".



وتابع:" مصر فوق الجميع كده كده رجالة أقسم بالله وتتعوض بإذن الله ".

محمد حمدي يتلقى لاعب منتخب مصر بطاقة حمراء أمام الكونغو الديمقراطية

طرد حمدي هو أول حالة طرد للاعب من منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية منذ 26 عاما عندما تعرض مدحت عبد الهادي للطرد أمام المغرب.

وضم تشكيل منتخب مصر لمواجهة الكونغو كلا من: "حراسة المرمى: محمد أبو جبل، في خط الدفاع: أحمد فتوح وأحمد حجازى ومحمد عبد المنعم ومحمد هانى، في خط الوسط: محمد الننى وحمدى فتحى ومروان عطية، وفي خط الهجوم: تريزيجيه وأحمد سيد زيزو ومصطفى محمد".

بينما جلس على دكة البدلاء كل من: "محمد صبحى وأحمد الشناوى وعمر كمال وياسر إبراهيم وعلى جبر ومحمد حمدى ومهند لاشين ومحمود حمادة ومحمود كهربا ومصطفى فتحى وعمر مرموش وأحمد حسن كوكا، وتم استبعاد أحمد سامي بجانب الثلاثي المصاب صلاح وعاشور والشناوي".

وتأهل منتخب مصر إلى الدور الثاني لبطولة أمم إفريقيا، بعدما تعادل على الرأس الأخضر بهدفين لكل فريق في الجولة الثالثة من الدور الأول لبطولة أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023، بينما تأهل منتخب الكونغو وصيفا للمجموعة السادسة خلف المغرب ليضرب موعدا مع الفراعنة.

ورفع منتخب مصر رصيده بعد التعادل إلى 3 نقاط احتل بها المركز الثاني في المجموعة، خلف الرأس الأخضر المتصدر بـ7 نقاط، حيث تعادل المنتخب في المباريات الثلاثة بدور المجموعات للمرة الأولى في تاريخه، بينما واصل مصطفى محمد سجله التهديفي وسجل هدفه الثالث ليواصل الصراع على لقب الهداف.

والتقى منتخب مصر في مواجهات عديدة أمام الكونغو حيث جمعتهم 12 مباراة في مختلف البطولات جمعت بين الفريقين، حيث فاز منتخب مصر في 8 مباريات وخسر مباراة وحيدة وتعادل في 3 مباريات.

وسجل لاعبو منتخب مصر 25 هدفًا، بينما استقبل شباك منتخب مصر 22 هدفًا، وفيما يخص تاريخ مواجهات مصر والكونغو في بطولة كأس الأمم، التقى الثنائي في 4 مباريات وخسر مباراة وحيدة فقط.

